Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Новые ценники на рынках: сколько стоят баклажаны и капуста

Новые ценники на рынках: сколько стоят баклажаны и капуста

Ua ru
Дата публикации 25 мая 2026 19:38
Сезонные изменения на рынках: цены на огурцы растут, а капуста падает
Люди выбирают овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

На украинских рынках зафиксировали неожиданные и резкие скачки цен на сезонные овощи и ягоды. Огурцы вопреки всем правилам дорожают уже вторую неделю подряд, а вслед за ними вверх резко пошли баклажаны и обычная морковь. При этом молодой картофель и почти все виды свежей капусты наоборот массово теряют в стоимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные проекта EastFruit.

На сколько подорожали овощи на рынках

Партии огурцов, ломая сезонный тренд, прыгнули в стоимости почти вдвое, и теперь за килограмм приходится отдавать от 68 до 100 грн вместо прежних минимальных 35 гривен.

Цены на морковь тоже поднялись примерно на треть и сейчас колеблются на уровне от 20 до 26 гривен. Баклажаны вообще продемонстрировали рекордный взлет, подорожав за 7 дней ровно в два раза.

Ситуация с помидорами также остается нестабильной, поскольку общий диапазон цен расширился со 145–160 гривен до 130–220 гривен за килограмм.

Читайте также:

Сколько стоит капуста и картофель

Молодая белокочанная капуста сбросила в цене почти половину стоимости и просела до 18–22 гривен, тогда как пекинская и цветная капусты тоже активно теряют прежние позиции. Они стоят 35–43 грн и 50–65 грн соответственно.

Старый картофель прошлого урожая сейчас торгуется в пределах 8–12 гривен, а вот ценники на ранний украинский картофель зафиксировались на уровне 47–100 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что советник Президента Украины Олег Устенко предупредил о неизбежном росте цен на продукты в 2027 году. Это произойдет из-за подорожания топлива и удобрений. В то же время он отметил, что украинцам не грозит дефицит продуктов из-за подорожания аграрной продукции.

Также Новини.LIVE писали, что в украинские супермаркеты вернулись бюджетные куриные яйца. В АТБ продавали одну штуку по 4 грн, а десяток — по 40 грн. Это намного дешевле, чем перед Пасхой, когда нефасованный продукт стоил более 6 грн/шт.

рынок овощи цены на продукты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации