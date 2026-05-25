Сезонные изменения на рынках: цены на огурцы растут, а капуста падает

Люди выбирают овощи на рынке. Фото: Новини.LIVE

На украинских рынках зафиксировали неожиданные и резкие скачки цен на сезонные овощи и ягоды. Огурцы вопреки всем правилам дорожают уже вторую неделю подряд, а вслед за ними вверх резко пошли баклажаны и обычная морковь. При этом молодой картофель и почти все виды свежей капусты наоборот массово теряют в стоимости.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на данные проекта EastFruit.

На сколько подорожали овощи на рынках

Партии огурцов, ломая сезонный тренд, прыгнули в стоимости почти вдвое, и теперь за килограмм приходится отдавать от 68 до 100 грн вместо прежних минимальных 35 гривен.

Цены на морковь тоже поднялись примерно на треть и сейчас колеблются на уровне от 20 до 26 гривен. Баклажаны вообще продемонстрировали рекордный взлет, подорожав за 7 дней ровно в два раза.

Ситуация с помидорами также остается нестабильной, поскольку общий диапазон цен расширился со 145–160 гривен до 130–220 гривен за килограмм.

Сколько стоит капуста и картофель

Молодая белокочанная капуста сбросила в цене почти половину стоимости и просела до 18–22 гривен, тогда как пекинская и цветная капусты тоже активно теряют прежние позиции. Они стоят 35–43 грн и 50–65 грн соответственно.

Старый картофель прошлого урожая сейчас торгуется в пределах 8–12 гривен, а вот ценники на ранний украинский картофель зафиксировались на уровне 47–100 гривен.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что советник Президента Украины Олег Устенко предупредил о неизбежном росте цен на продукты в 2027 году. Это произойдет из-за подорожания топлива и удобрений. В то же время он отметил, что украинцам не грозит дефицит продуктов из-за подорожания аграрной продукции.

