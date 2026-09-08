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Главная Финансы ПриватБанк предоставит скидки водителям на горючее: какие нужны карты

ПриватБанк предоставит скидки водителям на горючее: какие нужны карты

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8 сентября 2026 07:01
ПриватБанк обещает водителям скидки на топливо: какие карты участвуют в акции
Автомобили возле ПриватБанка. Фото: Новини.LIVE

В течение сентября 2026 года в государственном финансовом учреждении "ПриватБанк" будет действовать программа скидок на топливо для владельцев карт Visa Business GO. Дисконтные условия на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ распространяются на одну из крупнейших сетей автозаправочных комплексов в Украине — WOG.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию банка.

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Кому ПриватБанк предоставит скидки на топливо в сентябре

Как сообщили в госфинучреждении, до 30 сентября этого года бизнес-клиенты, являющиеся владельцами карт Visa Business GO от ПриватБанка, имеют возможность приобретать бензин, дизельное топливо и автомобильный газ на автозаправочных станциях сети WOG по сниженной цене.

"Ваш бизнес останется доволен с Visa Business GO на АЗС WOG с 1 сентября 2026 по 30 сентября 2026 года. Скидки на топливо при оплате картой Visa Business GO", — говорится в сообщении.

Банк предоставляет следующие преимущества для участников:

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  1. Увеличенную скидку на качественное топливо при покупке от 25 литров с картой Visa Business GO в сети АЗС WOG: 8 грн/л — на бензин и дизель, 4 грн/л — на газ.
  2. При покупке менее 25 литров действует скидка в размере 6 грн/л — на бензин и дизель, 3 грн/л — на газ.

Также предусмотрена дополнительная выгода в виде скидки в размере 15% на AdBlue на любой объем, независимо от количества купленного топлива.

Как принять участие в акции ПриватБанка и получить скидку

Согласно условиям акционной программы, тем, кто хочет получить возможность покупать топливо со скидками, не нужно проходить дополнительную регистрацию.

Для этого необходимо выполнить всего несколько шагов:

  • Открыть карту Visa Business GO ("Ключ к счету" и/или "Корпоративная карта");
  • Оплатить ею топливо в сети АЗС WOG;
  • Получить скидку автоматически на каждый литр топлива.

При этом оплачивать покупки можно как личными, так и кредитными средствами без взимания дополнительной комиссии.

В банке отметили, что клиенты Visa Business GO могут открыть к текущему счету Digital-карту в приложении "Приват24 для бизнеса". Рассчитываясь такими картами в сети партнеров (как за счет личных, так и за счет кредитных средств), клиенты могут получать различные предложения и скидки.

Чтобы открыть карту Visa Business GO в "Приват24 для бизнеса", необходимо следовать такой инструкции:

  • на портале: через раздел "Бизнес-карты" — "Новая карта";
  • в приложении: через опцию "Услуги" — "Бизнес-карты" — "Заказать".

Бизнес-карту также можно подключить к кошельку Apple Pay/Google Pay.

Ранее Новини.LIVE сообщали о том, что ПриватБанк начислит вознаграждение новым владельцам одной из карт. По условиям акции, для получения бонусов от финансового учреждения необходимо после открытия пополнить новый счет на 100 грн. Рассчитывать на дополнительные средства могут самые маленькие клиенты банка.

Еще Новини.LIVE писали, кому ПриватБанк начислит компенсацию до 5 000 грн при оплате коммунальных услуг. По условиям акции клиентам предусмотрен кэшбэк за расчеты с карт Mastercard "Приват24". Воспользоваться этой возможностью можно до 15 октября. Каждые семь платежей дают возможность принять участие в розыгрыше.

ПриватБанк банки банковские карты топливо деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова

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