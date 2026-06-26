Продажа автомобилей в интернете — как работает схема мошенников

Банковская карта в руке, человек возле автомобилей. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Мошенники в Украине адаптировали свои схемы к рынку подержанных автомобилей. Они активно размещают привлекательные объявления и продают клиентам несуществующий товар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сервисный центр Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Как работают мошенники

Их основная "фишка" — предоплата. Когда появляется реальный покупатель, его убеждают, что на автомобиль, который его заинтересовал, "серьезный спрос". И если его забронировать — машина точно достанется именно ему. Однако, как только продавец получает деньги, объявление удаляют, а сам он исчезает.

Иногда продают транспорт, которого вообще нет. Чтобы развеять сомнения жертвы, мошенники присылают копии поддельных регистрационных документов или предъявляют справки из сервисных центров.

Мошенничество в интернете и работа с "посредниками"

Злоумышленники работают на онлайн-платформах, которые являются точными копиями известных сайтов. Пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы якобы зарезервировать покупку или подтвердить оплату. Введя там реквизиты банковской карты, покупатель сам предоставляет злоумышленникам доступ к своим деньгам. Последние этим пользуются и сразу же списывают деньги.

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Также мошенники активно используют схемы с "посредниками": покупателей уверяют, что проверить автомобиль в базах данных и оформить все документы можно быстро и без проволочек.

Как уберечься от мошенников

Украинцам нужно запомнить 5 простых правил:

Не переводить деньги заранее, не осмотрев автомобиль;

не открывать посторонние ссылки;

проверять документы лично;

избегать переводов на частные карты в качестве "гарантии бронирования".

Также стоит пользоваться только государственными сервисами, домен которых начинается с адреса gov.ua

Как сообщали Новини.LIVE, мошенники продают украинцам поддельные водительские удостоверения. На крючок у злоумышленников попадают те, кто ищет возможность не сдавать экзамены в МВД. В итоге люди остаются и без денег, и без права управлять транспортными средствами.

Также Новини.LIVE писали о том, как мошенники выманили у украинцев почти 1 млн грн через TikTok. Они маскировались под известные благотворительные организации и вели прямые трансляции в соцсети. Во время своих эфиров мошенники убеждали зрителей, что им доступна финансовая помощь, и собирали персональные данные граждан.