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Главная Финансы Аферисты "продают" авто в интернете: как выдуривают сотни тысяч гривен

Аферисты "продают" авто в интернете: как выдуривают сотни тысяч гривен

Ua ru
Дата публикации 26 июня 2026 03:10
Продажа автомобилей в интернете — как работает схема мошенников
Банковская карта в руке, человек возле автомобилей. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Мошенники в Украине адаптировали свои схемы к рынку подержанных автомобилей. Они активно размещают привлекательные объявления и продают клиентам несуществующий товар.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сервисный центр Министерства внутренних дел Украины (МВД).

Как работают мошенники

Их основная "фишка" — предоплата. Когда появляется реальный покупатель, его убеждают, что на автомобиль, который его заинтересовал, "серьезный спрос". И если его забронировать — машина точно достанется именно ему. Однако, как только продавец получает деньги, объявление удаляют, а сам он исчезает.

Иногда продают транспорт, которого вообще нет. Чтобы развеять сомнения жертвы, мошенники присылают копии поддельных регистрационных документов или предъявляют справки из сервисных центров.

Мошенничество в интернете и работа с "посредниками"

Злоумышленники работают на онлайн-платформах, которые являются точными копиями известных сайтов. Пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы якобы зарезервировать покупку или подтвердить оплату. Введя там реквизиты банковской карты, покупатель сам предоставляет злоумышленникам доступ к своим деньгам. Последние этим пользуются и сразу же списывают деньги.

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Также мошенники активно используют схемы с "посредниками": покупателей уверяют, что проверить автомобиль в базах данных и оформить все документы можно быстро и без проволочек.

Как уберечься от мошенников

Украинцам нужно запомнить 5 простых правил:

  • Не переводить деньги заранее, не осмотрев автомобиль;
  • не открывать посторонние ссылки;
  • проверять документы лично;
  • избегать переводов на частные карты в качестве "гарантии бронирования".

Также стоит пользоваться только государственными сервисами, домен которых начинается с адреса gov.ua

Как сообщали Новини.LIVE, мошенники продают украинцам поддельные водительские удостоверения. На крючок у злоумышленников попадают те, кто ищет возможность не сдавать экзамены в МВД. В итоге люди остаются и без денег, и без права управлять транспортными средствами.

Также Новини.LIVE писали о том, как мошенники выманили у украинцев почти 1 млн грн через TikTok. Они маскировались под известные благотворительные организации и вели прямые трансляции в соцсети. Во время своих эфиров мошенники убеждали зрителей, что им доступна финансовая помощь, и собирали персональные данные граждан.

афера мошенничество мошенники
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка
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