Продажа автомобилей в интернете — как работает схема мошенников

Аферисты "продают" авто в интернете: как выдуривают сотни тысяч гривен
Мошенники в Украине адаптировали свои схемы к рынку подержанных автомобилей. Они активно размещают привлекательные объявления и продают клиентам несуществующий товар.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сервисный центр Министерства внутренних дел Украины (МВД).
Как работают мошенники
Их основная "фишка" — предоплата. Когда появляется реальный покупатель, его убеждают, что на автомобиль, который его заинтересовал, "серьезный спрос". И если его забронировать — машина точно достанется именно ему. Однако, как только продавец получает деньги, объявление удаляют, а сам он исчезает.
Иногда продают транспорт, которого вообще нет. Чтобы развеять сомнения жертвы, мошенники присылают копии поддельных регистрационных документов или предъявляют справки из сервисных центров.
Мошенничество в интернете и работа с "посредниками"
Злоумышленники работают на онлайн-платформах, которые являются точными копиями известных сайтов. Пользователям предлагают перейти по ссылке, чтобы якобы зарезервировать покупку или подтвердить оплату. Введя там реквизиты банковской карты, покупатель сам предоставляет злоумышленникам доступ к своим деньгам. Последние этим пользуются и сразу же списывают деньги.
Также мошенники активно используют схемы с "посредниками": покупателей уверяют, что проверить автомобиль в базах данных и оформить все документы можно быстро и без проволочек.
Как уберечься от мошенников
Украинцам нужно запомнить 5 простых правил:
- Не переводить деньги заранее, не осмотрев автомобиль;
- не открывать посторонние ссылки;
- проверять документы лично;
- избегать переводов на частные карты в качестве "гарантии бронирования".
Также стоит пользоваться только государственными сервисами, домен которых начинается с адреса gov.ua
Как сообщали Новини.LIVE, мошенники продают украинцам поддельные водительские удостоверения. На крючок у злоумышленников попадают те, кто ищет возможность не сдавать экзамены в МВД. В итоге люди остаются и без денег, и без права управлять транспортными средствами.
Также Новини.LIVE писали о том, как мошенники выманили у украинцев почти 1 млн грн через TikTok. Они маскировались под известные благотворительные организации и вели прямые трансляции в соцсети. Во время своих эфиров мошенники убеждали зрителей, что им доступна финансовая помощь, и собирали персональные данные граждан.