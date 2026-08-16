Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Три законных способа увеличить выплаты: советы пенсионерам

Три законных способа увеличить выплаты: советы пенсионерам

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2026 16:30
Пенсия чернобыльцев в 2026 году: кто может получить доплату в размере 2595 гривен и другие повышения
Украинцы на улице. Фото: Новини.LIVE

Пенсионные выплаты для части людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, могут оказаться значительно выше тех, которые они получают сейчас. Речь идет, в частности, о доплатах за сверхнормативный стаж, надбавках для неработающих пенсионеров, проживающих на загрязненных территориях, а также о пенсиях для людей с инвалидностью, связанной с последствиями аварии. В некоторых случаях право на такие выплаты приходится отстаивать в суде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Народна думка".

Доплата за сверхнормативный стаж

Для чернобыльцев, которым пенсию назначили до октября 2017 года, сверхнормативный стаж может рассчитываться по льготным пределам: свыше 20 лет для мужчин и свыше 15 лет для женщин.

Речь идет о праве на доплату в размере 1% заработка за каждый год сверхнормативного стажа. На практике Пенсионный фонд может применять иной механизм, из-за чего выплата оказывается меньше. Например, если среднемесячный заработок составляет 10 000 гривен, 20 % от него — это 2000 гривен ежемесячной доплаты. Поэтому людям с большим стажем стоит проверить правильность ее расчета.

Надбавка за проживание на загрязненной территории

Еще одна категория — неработающие пенсионеры, проживающие на территориях радиоактивного загрязнения. Закон предусматривает для них надбавку к пенсии, размер которой зависит от зоны. Верховный Суд подтверждал право на такую выплату, в частности для жителей зоны гарантированного добровольного отселения.

Читайте также:

Проблемы возникают, когда Пенсионный фонд отказывает из-за того, что человек в свое время выезжал с соответствующей территории — например, на учебу или на военную службу. Такие решения можно обжаловать в суде.

Пенсия для людей с инвалидностью

Отдельно стоит проверить пенсию людей с инвалидностью, если ее связь с Чернобыльской катастрофой подтверждена документально.

В редакции статьи 54 Закона № 796-XII, действовавшей ранее, минимальный размер пенсии составлял:

  • I группа — 10 минимальных пенсий по возрасту;
  • II группа — 8;
  • III группа — 6.

Именно эти нормы стали предметом многочисленных судебных споров после законодательных изменений. Верховный Суд в ряде дел отмечал, что к соответствующим правоотношениям могут применяться положения закона в редакции 1996 года.

В то же время после решения Конституционного Суда 2021 года законодательство было изменено: в частности, установлены минимальные суммы в размере 6000, 4800 и 3700 гривен для I, II и III групп соответственно. Поэтому конкретное право на перерасчет зависит от обстоятельств дела и периода, за который требуется выплата.

Что следует проверить пенсионерам

Прежде всего следует выяснить:

  • правильно ли учтен страховой стаж;
  • сколько лет признано сверхнормативными;
  • от какой величины начислена доплата;
  • установлено ли повышение за проживание на загрязненной территории;
  • правильно ли определена категория пострадавшего;
  • подтверждена ли связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой;
  • какие нормы закона применены при расчете пенсии.

Сам статус чернобыльца не означает автоматического права на все выплаты. Для каждой доплаты или вида пенсии действуют отдельные условия.

Если Пенсионный фонд отказывает в перерасчете, решение можно обжаловать. Судебная практика по таким спорам уже сформирована, в частности в отношении применения статей 39, 50 и 54 Закона №796-XII.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут существенно увеличить будущую пенсию, если не будут спешить оформлять ее после достижения 60 лет. За каждый месяц отсрочки выплата увеличивается на 0,5%, а после пяти лет — на 0,75%. Если отложить выход на пенсию на шесть лет, базовый размер выплаты может вырасти на 54%.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине будут проверять данные получателей пенсий, чтобы подтвердить законность выплат. Во время сверки могут запросить дополнительные документы, если данные о стаже утрачены, неполны или человек находится за границей. Пенсионерам следует своевременно сообщать ПФУ об изменениях и при необходимости подтверждать право на выплаты.

выплаты пенсии стаж чернобыльци доплаты
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Автор:
Виталий Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации