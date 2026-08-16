Пенсия чернобыльцев в 2026 году: кто может получить доплату в размере 2595 гривен и другие повышения

Украинцы на улице. Фото: Новини.LIVE

Пенсионные выплаты для части людей, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы, могут оказаться значительно выше тех, которые они получают сейчас. Речь идет, в частности, о доплатах за сверхнормативный стаж, надбавках для неработающих пенсионеров, проживающих на загрязненных территориях, а также о пенсиях для людей с инвалидностью, связанной с последствиями аварии. В некоторых случаях право на такие выплаты приходится отстаивать в суде.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на канал "Народна думка".

Доплата за сверхнормативный стаж

Для чернобыльцев, которым пенсию назначили до октября 2017 года, сверхнормативный стаж может рассчитываться по льготным пределам: свыше 20 лет для мужчин и свыше 15 лет для женщин.

Речь идет о праве на доплату в размере 1% заработка за каждый год сверхнормативного стажа. На практике Пенсионный фонд может применять иной механизм, из-за чего выплата оказывается меньше. Например, если среднемесячный заработок составляет 10 000 гривен, 20 % от него — это 2000 гривен ежемесячной доплаты. Поэтому людям с большим стажем стоит проверить правильность ее расчета.

Надбавка за проживание на загрязненной территории

Еще одна категория — неработающие пенсионеры, проживающие на территориях радиоактивного загрязнения. Закон предусматривает для них надбавку к пенсии, размер которой зависит от зоны. Верховный Суд подтверждал право на такую выплату, в частности для жителей зоны гарантированного добровольного отселения.

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Проблемы возникают, когда Пенсионный фонд отказывает из-за того, что человек в свое время выезжал с соответствующей территории — например, на учебу или на военную службу. Такие решения можно обжаловать в суде.

Пенсия для людей с инвалидностью

Отдельно стоит проверить пенсию людей с инвалидностью, если ее связь с Чернобыльской катастрофой подтверждена документально.

В редакции статьи 54 Закона № 796-XII, действовавшей ранее, минимальный размер пенсии составлял:

I группа — 10 минимальных пенсий по возрасту;

II группа — 8;

III группа — 6.

Именно эти нормы стали предметом многочисленных судебных споров после законодательных изменений. Верховный Суд в ряде дел отмечал, что к соответствующим правоотношениям могут применяться положения закона в редакции 1996 года.

В то же время после решения Конституционного Суда 2021 года законодательство было изменено: в частности, установлены минимальные суммы в размере 6000, 4800 и 3700 гривен для I, II и III групп соответственно. Поэтому конкретное право на перерасчет зависит от обстоятельств дела и периода, за который требуется выплата.

Что следует проверить пенсионерам

Прежде всего следует выяснить:

правильно ли учтен страховой стаж;

сколько лет признано сверхнормативными;

от какой величины начислена доплата;

установлено ли повышение за проживание на загрязненной территории;

правильно ли определена категория пострадавшего;

подтверждена ли связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой;

какие нормы закона применены при расчете пенсии.

Сам статус чернобыльца не означает автоматического права на все выплаты. Для каждой доплаты или вида пенсии действуют отдельные условия.

Если Пенсионный фонд отказывает в перерасчете, решение можно обжаловать. Судебная практика по таким спорам уже сформирована, в частности в отношении применения статей 39, 50 и 54 Закона №796-XII.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы могут существенно увеличить будущую пенсию, если не будут спешить оформлять ее после достижения 60 лет. За каждый месяц отсрочки выплата увеличивается на 0,5%, а после пяти лет — на 0,75%. Если отложить выход на пенсию на шесть лет, базовый размер выплаты может вырасти на 54%.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Украине будут проверять данные получателей пенсий, чтобы подтвердить законность выплат. Во время сверки могут запросить дополнительные документы, если данные о стаже утрачены, неполны или человек находится за границей. Пенсионерам следует своевременно сообщать ПФУ об изменениях и при необходимости подтверждать право на выплаты.