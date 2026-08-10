Пенсионерам назвали условие для повышения выплат: что нужно для перерасчета в 2026 году

Женщина на улице, деньги в руках. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Многие пенсионеры привыкли ждать весеннего перерасчета, надеясь, что именно тогда размер выплаты увеличится. Но для тех, кто продолжает официально работать, существует другой механизм: дополнительный страховой стаж может стать основанием для пересмотра пенсии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд.

Кто может рассчитывать на перерасчет

Речь идет прежде всего о работающих пенсионерах, которые после назначения пенсии или предыдущего перерасчета продолжали официально работать и приобретали страховой стаж. Право на перерасчет возникает, если после назначения или предыдущего перерасчета:

человек накопил не менее 24 месяцев страхового стажа;

или прошло не менее двух лет, даже если за это время накоплено менее 24 месяцев стажа.

В 2026 году соответствующий автоматический перерасчет для работающих пенсионеров был проведен с 1 апреля. Важно, что речь идет именно об официальной работе, за которую уплачиваются страховые взносы.

Нужно ли самому подавать заявление

В большинстве случаев — нет, ведь Пенсионный фонд проводит такой перерасчет автоматически на основании информации из Реестра застрахованных лиц. То есть пенсионеру не нужно каждый раз лично обращаться в ПФУ после того, как он набрал необходимый стаж.

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В то же время законодательство позволяет обратиться за перерасчетом и самостоятельно, если право уже возникло. Поэтому тем, кто хочет проверить свою ситуацию, стоит сначала просмотреть данные о страховом стаже и работе в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда.

От чего зависит, насколько увеличится пенсия

Единой суммы повышения для всех работающих пенсионеров нет. Результат зависит от нескольких факторов, в частности от дополнительного страхового стажа и заработка, который человек получал после выхода на пенсию.

Если после назначения или предварительного перерасчета накоплено не менее 24 месяцев стажа, ПФУ может учесть не только новый стаж, но и заработную плату после выхода на пенсию — если это целесообразно и увеличивает индивидуальный коэффициент заработка. То есть высокая официальная зарплата после выхода на пенсию потенциально может повлиять на размер выплаты.

Если стаж составляет менее двух лет

Если после назначения или предварительного перерасчета пенсионер накопил менее 24 месяцев страхового стажа, перерасчет возможен по истечении двух лет. При этом учитывается фактически накопленный за этот период страховой стаж, но заработная плата для расчета пенсии не пересматривается.

Поэтому для человека, который работал после выхода на пенсию, но не накопил 24 месяца стажа, важно именно следить за датой предыдущего назначения или перерасчета.

Что проверить перед обращением в ПФУ

Прежде чем подавать заявление или ждать автоматического перерасчета, стоит проверить:

была ли работа официальной;

уплачивал ли работодатель ЕСВ;

сколько страхового стажа накоплено после назначения пенсии;

когда в последний раз проводился перерасчет;

отражаются ли новые периоды работы в реестре ПФУ.

Это особенно важно, если работодатель несвоевременно подал отчетность или информация о стаже еще не попала в реестр.

Можно ли получить более высокую пенсию благодаря новой зарплате

После накопления не менее 24 месяцев страхового стажа Пенсионный фонд может сравнить варианты расчета и учесть зарплату, полученную уже после назначения пенсии, если это выгоднее для человека.

Если же новый заработок окажется невыгодным, для расчета может быть использована заработная плата, которая применялась ранее. Поэтому сам факт того, что человек после выхода на пенсию получал зарплату, еще не означает автоматического увеличения пенсии именно за счет этой зарплаты.

Что стоит знать пенсионерам

В 2026 году Пенсионный фонд уже провел очередной автоматический перерасчет для работающих пенсионеров с 1 апреля. Право на него имели те, кто после назначения или предыдущего перерасчета продолжал работать и по состоянию на 1 марта имел не менее 24 месяцев страхового стажа.

Также перерасчет получили люди, у которых было менее 24 месяцев нового стажа, но с момента назначения или предыдущего перерасчета прошло два года. При этом конкретный размер повышения для каждого пенсионера определяется индивидуально.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы, потерявшие работу из-за сокращения менее чем за полтора года до пенсионного возраста, при определенных условиях могут оформить пенсию досрочно. Для этого важно своевременно обратиться в службу занятости и иметь необходимый страховой стаж.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы с II и III группами инвалидности при определенных условиях могут получать пенсию в размере 100% пенсии по возрасту. Право на такой расчет зависит от возраста, страхового стажа и факта трудоустройства.