Украинцам с 1 марта повысят пенсии — как изменятся суммы выплат

Пенсии украинцев вырастут — на сколько выше будут выплаты с 1 марта
Уже с 1 марта в Украине пересчитают пенсии. Работа над подсчетами и разработкой нормативного акта для индексации выплат уже заканчивается.
Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в интервью "Украинскому Радио", пишут Новини.LIVE.
На сколько вырастут пенсии украинцев
По словам Улютина, пенсии украинцам проиндексируют на 12,1% (то есть, если человек получал, например, 4 000 грн, то его пенсия составит 4 484 грн — ред.)
"Это на 4% больше, чем индекс инфляции предыдущего года. Осуществление перерасчета будет с 1 марта", — отметил он.
Чиновник добавил, что сейчас Министерство социальной политики, семьи и единства Украины завершает подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет осуществлен перерасчет.
Какой прожиточный минимум в Украине
Как уже объясняли Новини.LIVE, прожиточный минимум — это стоимостная оценка так называемой базовой потребительской корзины. Речь идет о минимальном наборе продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которые обеспечивают нормальное функционирование организма человека и его повседневную жизнедеятельность.
В конце 2021 года общий показатель прожиточного минимума составлял 2 393 гривны. За пять лет он вырос почти на тысячу гривен — до 3 209 грн.
В 2026 году установлены следующие показатели:
- в среднем на одного человека — 3 209 грн;
- для детей до 6 лет — 2 817 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
- для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
- для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.
Этот показатель используется при расчете алиментов, больничных, страховых выплат, налоговых льгот, различных видов государственной помощи, а также штрафов, сумма которых часто определяется в привязке к прожиточному минимуму.
