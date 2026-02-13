Видео
Главная Финансы Пенсии украинцев вырастут — на сколько выше будут выплаты с 1 марта

Пенсии украинцев вырастут — на сколько выше будут выплаты с 1 марта

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 11:24
Украинцам с 1 марта повысят пенсии — как изменятся суммы выплат
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Уже с 1 марта в Украине пересчитают пенсии. Работа над подсчетами и разработкой нормативного акта для индексации выплат уже заканчивается.

Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин в интервью "Украинскому Радио", пишут Новини.LIVE.

Читайте также:

На сколько вырастут пенсии украинцев

По словам Улютина, пенсии украинцам проиндексируют на 12,1% (то есть, если человек получал, например, 4 000 грн, то его пенсия составит 4 484 грн — ред.)

"Это на 4% больше, чем индекс инфляции предыдущего года. Осуществление перерасчета будет с 1 марта", — отметил он.

Чиновник добавил, что сейчас Министерство социальной политики, семьи и единства Украины завершает подсчеты, саму разработку нормативного акта, который будет подан на Кабмин, и всем пенсионерам будет осуществлен перерасчет.

Какой прожиточный минимум в Украине

Как уже объясняли Новини.LIVE, прожиточный минимум — это стоимостная оценка так называемой базовой потребительской корзины. Речь идет о минимальном наборе продуктов питания, непродовольственных товаров и услуг, которые обеспечивают нормальное функционирование организма человека и его повседневную жизнедеятельность.

В конце 2021 года общий показатель прожиточного минимума составлял 2 393 гривны. За пять лет он вырос почти на тысячу гривен — до 3 209 грн.

В 2026 году установлены следующие показатели:

  • в среднем на одного человека — 3 209 грн;
  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных лиц — 3 328 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн.

Этот показатель используется при расчете алиментов, больничных, страховых выплат, налоговых льгот, различных видов государственной помощи, а также штрафов, сумма которых часто определяется в привязке к прожиточному минимуму.

Ранее мы рассказывали, когда в Украине заработает пенсионная реформа, которая в частности предусматривает повышение минимальной пенсии до 6 000 грн.

Также узнавайте, почему некоторым пенсионерам приостановили выплаты и как их восстановить.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
