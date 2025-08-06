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Главная Финансы Третья платежка за газ — кто заплатит 1 тыс. грн в августе

Третья платежка за газ — кто заплатит 1 тыс. грн в августе

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 08:50
Цены на газ — кто из украинцев дополнительно заплатит 1 тыс. грн в августе
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинских потребителей газа, которые являются жителями многоквартирных домов, призвали соблюдать законодательство и своевременно оплачивать услугу за техническое обслуживание газовых сетей  (третья платежка за газ). Это позволит не подвергать опасности себя и соседей.

О деталях такой услуги рассказали в пресс-службе Николаевского городского филиала "Газсети".

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Что предусматривает услуга по техобслуживанию

В филиале отметили, что техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей является не просто требованием законодательства, а жизненно необходимой составляющей безопасности.

Специалисты компании во время проведения техобслуживания выявляют и устраняют:

  • утечки газа;
  • неисправности арматуры;
  • нарушения герметичности соединений.

Речь идет о техобслуживании газопроводов общей собственности: газопроводы, расположенные вне квартир, в подъездах и на фасадах домов.

Именно от выявления соответствующих дефектов зависит своевременность предотвращения взрывов, пожаров, отравлений и других чрезвычайных ситуаций, несущих потенциальную угрозу для жизни и здоровья жителей многоквартирного дома.

Несмотря на важность соответствующих работ, граждане накапливают долги за соответствующий сервис. В частности, только в прошлом году потребители задолжали Николаевскому филиалу "Газсети" около 4 млн грн за предоставленные услуги техобслуживания.

"Мы призываем жителей соблюдать законодательство, своевременно оплачивать услуги и не подвергать опасности ни себя, ни своих соседей. Безопасность начинается с ответственности — каждого из нас", — сообщили в филиале.

Если граждане получат "третью платежку" в августе, это означает, что специалисты Газсети уже провели техобслуживание газопроводов общей собственности в конкретном доме.

Сколько стоит сервис техобслуживания в 2025 году

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", в тариф входит стоимость обследования, ремонты газораспределительной системы и ее оборудования.

В 2025 году в Николаевской области меньше всего стоит такая проверка общих газопроводов из расчета на одну квартиру около 100 грн. Однако в старых домах с небольшим количеством квартир, которые имеют разветвленную систему домовых газопроводов, сервис может обойтись в более 1 тыс. грн. Примерно такие же расценки действуют и в других регионах.

Однако оплата такой услуги должна происходить один раз в три или пять лет, в зависимости от возраста дома и газовых сетей:

  • если более 25 лет — раз в три года;
  • менее 25 лет — раз в пять лет.

Для того чтобы получить конкретную сумму, общую стоимость делят на количество жителей в доме.

ціни на газ 2025
Цены на услугу. Источник: Николаевский городской филиал "Газсети"
ціни на газ 2025
Тариф на услугу. Источник: Николаевский городской филиал "Газсети"
ціни на газ 2025
Цены на услугу. Источник: Николаевский городской филиал "Газсети"

Ранее мы писали, что украинцы должны периодически проводить актуализацию данных у Оператора газораспределительных сетей (ГРМ). Речь идет о необходимости обновить информацию по лицевому счету.

Также мы рассказывали, что в Нафтогазе объяснили, когда могут не вернуть средства после переплаты или ошибочной оплаты за газ. Для этого необходимо подать специальное заявление на возврат денег на имя компании.

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Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
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