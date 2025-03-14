Налог на авто в Украине — какую сумму уплатили украинцы

Салон автомобиля Aston Martin. Фото: Reuters

В Украине растет количество граждан, которые владеют элитными автомобилями и платят налог на роскошь. Так, только за год таких плательщиков стало больше на 27%, тем временем общая сумма, которую они уплатили в местные бюджеты, выросла на треть.

Об этом свидетельствуют данные Государственной налоговой службы.

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В общем, сумма транспортного налога, которую владельцами элитных автомобилей уплатили в 2024 году, почти достигла 220 млн грн — это на 59 млн грн, или на 37%, больше, чем они отдали в 2023-м.

Выросло и количество плательщиков такого налога:

в 2023 году в Украине было 7 393 человека;

в 2024-м — уже 10 217.

Преобладают среди них (7 193) физические лица, которые уплатили 136,2 млн грн, зато юридические лица перечислили юридических 83,5 млн грн налога. Среди регионов-лидеров по количеству собранного транспортного налога:

Киев — 62,2 млн грн;

Днепропетровская область — 21,2 млн грн;

Одесская область — 18,8 млн грн;

Киевская область — 17,2 млн грн.

Какие автомобили подлежат налогообложению

В 2025 году список состоит из 352 моделей автомобилей, за которые нужно уплатить транспортный налог. В последнем перечне от Минэкономики представлены как последние модели суперкаров, так и редкие авто. Среди них — Aston Martin DB12, Lamborghini Revuelto, Maserati MC20 и Bentley Continental GT Hybrid.

Отметим, что юридическим лицам присылают сообщение, в котором сразу указывают, каким будет налог. Найти эту информацию они могут в своем электронном кабинете.

Транспортный налог — сколько придется заплатить украинцам в 2025 году

Согласно действующему законодательству, налог на роскошь нужно уплатить за те машины, которые дороже 3 млн грн, и если они находятся в эксплуатации не более пяти лет. Размер налога остается неизменным - 25 тыс. грн.

Напомним, что украинцы могут получить налоговую скидку при покупке недвижимости. Льгота доступна гражданам, которые официально трудоустроены и платят налог на доходы физических лиц.

Также мы рассказывали, что у украинцев есть время до 1 мая, чтобы отчитаться о полученных в течение 2024 года доходах. Также люди должны уплатить налоги.