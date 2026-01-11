Компенсация пострадавшим от взрывоопасных предметов — сколько выплачивают в 2026 году

Обломок ракеты после обстрела Киева. Фото: УНИАН

В Украине лица с инвалидностью, пострадавшие в результате действия взрывоопасных предметов, имеют право на получение компенсации. Выплаты осуществляются единовременно на основании заявления пострадавшего лица.

О размере компенсации и условиях ее получения рассказали специалисты Безоплатной правовой помощи.

Кому положена выплата

На такую компенсацию имеют право люди, которые получили инвалидность из-за повреждений здоровья, полученных в Украине в результате действия взрывоопасных предметов. Речь идет о:

лицах с инвалидностью в возрасте от 18 лет;

детях с инвалидностью до 18 лет.

Обратиться за компенсацией можно не позднее 60 календарных месяцев после установления связи инвалидности, что подтверждается:

заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения — для детей до 18 лет;

заключением МСЭК или выпиской из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица — людям от 18 лет.

Куда обращаться за компенсацией

Соответствующее заявление можно подать лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или уполномоченным лицам органа местного самоуправления, а также по почте, через веб-портал ПФУ или Дію.

К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность (паспорт или свидетельство о рождении) и карточки налогоплательщика (ИНН).

Какая сумма компенсации в 2026 году

Размер единовременной компенсации лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате действия взрывоопасных предметов, устанавливается в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, по состоянию на 1 января.

В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн, поэтому выплата будет осуществляться в таком размере:

I группа инвалидности (5 прожиточных минимумов) — 12 975 грн;

II группа инвалидности (4 прожиточных минимума) — 10 380 грн;

III группа инвалидности (3 прожиточных минимума) — 7 785 грн;

дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет (5 прожиточных минимумов) — 12 975 грн;

дети с инвалидностью до 18 лет (4 прожиточных минимума) — 10 380 грн.

Если у лица изменилась группа инвалидности, размер компенсации перерасчету не подлежит.

