Компенсация пострадавшим от взрывоопасных предметов — сколько выплачивают в 2026 году

Пострадавшие от ВОП могут получить компенсацию — суммы и условия
В Украине лица с инвалидностью, пострадавшие в результате действия взрывоопасных предметов, имеют право на получение компенсации. Выплаты осуществляются единовременно на основании заявления пострадавшего лица.
О размере компенсации и условиях ее получения рассказали специалисты Безоплатной правовой помощи.
Кому положена выплата
На такую компенсацию имеют право люди, которые получили инвалидность из-за повреждений здоровья, полученных в Украине в результате действия взрывоопасных предметов. Речь идет о:
- лицах с инвалидностью в возрасте от 18 лет;
- детях с инвалидностью до 18 лет.
Обратиться за компенсацией можно не позднее 60 календарных месяцев после установления связи инвалидности, что подтверждается:
- заключением врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения — для детей до 18 лет;
- заключением МСЭК или выпиской из решения экспертной команды по оценке повседневного функционирования лица — людям от 18 лет.
Куда обращаться за компенсацией
Соответствующее заявление можно подать лично в сервисный центр Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или уполномоченным лицам органа местного самоуправления, а также по почте, через веб-портал ПФУ или Дію.
К заявлению прилагаются копии документов, удостоверяющих личность (паспорт или свидетельство о рождении) и карточки налогоплательщика (ИНН).
Какая сумма компенсации в 2026 году
Размер единовременной компенсации лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, пострадавшим в результате действия взрывоопасных предметов, устанавливается в соответствии с прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность, по состоянию на 1 января.
В 2026 году этот показатель составляет 2 595 грн, поэтому выплата будет осуществляться в таком размере:
- I группа инвалидности (5 прожиточных минимумов) — 12 975 грн;
- II группа инвалидности (4 прожиточных минимума) — 10 380 грн;
- III группа инвалидности (3 прожиточных минимума) — 7 785 грн;
- дети с инвалидностью подгруппы А до 18 лет (5 прожиточных минимумов) — 12 975 грн;
- дети с инвалидностью до 18 лет (4 прожиточных минимума) — 10 380 грн.
Если у лица изменилась группа инвалидности, размер компенсации перерасчету не подлежит.
