Единовременное пособие в 1500 гривен: в ПФУ назвали нюансы с выплатами

Деньги лежат на столе. Фото: Новини.LIVE

С 6 апреля украинцам начали выплачивать одноразовую денежную помощь в размере 1500 гривен. Финансовую поддержку, в частности, начислят пенсионерам. Некоторым гражданам эти деньги поступят отдельно от пенсии на банковские счета, тогда как другим эту выплату начислят вместе с пенсией.

Об этом рассказали в Пенсионном фонде Украины (ПФУ), передает Новини.LIVE.

Кто получит 1500 гривен и пенсию вместе

Если пенсионер получает пенсию в отделениях почты, то единовременное пособие в 1500 гривен поступит человеку в апреле — когда начнутся пенсионные выплаты.

"Сумма 1500 грн, поступившая пенсионеру от Пенсионного фонда Украины на счет в банке, является единовременной доплатой. Пенсия за апрель месяц поступит на текущий счет в определенную для ее выплаты дату", — объяснили в ПФУ.

Что касается людей, которые претендуют как на денежную доплату (пенсионеры), так и на социальные пособия, то 1500 гривен им начислят по одному из оснований.

Что еще стоит знать

Напомним, по 1500 гривен в апреле получат, как ожидается, около 13 миллионов украинцев. Речь идет о:

пожилых людях;

людях с инвалидностью;

малообеспеченных семьях;

внутренне перемещенных лицах (ВПЛ);

многодетных семьях и одиноких родителях;

получателей базовых социальных выплат.

По предварительным данным, ПФУ уже провел выплаты для более 9 миллионов пенсионеров.

Как писали Новини.LIVE, как получить 1500 гривен единовременного пособия на Укрпочте. Так, деньги деньги принесет почтальон, или вы можете забрать их в отделении. Никаких дополнительных документов для этого не требуется.