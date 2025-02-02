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Трамп вводит пошлины для Китая, Канады и Мексики — реакция стран

2 февраля 2025 11:04
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Трамп объявил дополнительные пошлины для Канады, Мексики и Китая — что это значит
Президент США Дональд Трамп. Фото: УНИАН
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

Соединенные Штаты Америки устанавливают дополнительные пошлины на товары, которые импортируются из Канады, Мексики и Китая. Они начнут действовать с 4 февраля.

Сообщение об этом появилось на сайте Белого дома.

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Отмечается, что пошлины будут следующими:

  • для Канады — 25%.
  • для Мексики — 25%;
  • для Китая — 10%.

Известно, что указы о новых торговых ограничениях уже подписаны президентом Дональдом Трампом. Ранее, в разговоре с журналистами агентства Bloomberg, он заявлял, что пошлины против Канады и Мексики не окончательные.

"Мы вводим пошлины в отношении Канады и Мексики по ряду причин. Во-первых — это люди, которые так ужасно и так много хлынули в нашу страну. Во вторых — это наркотики фентанил и все остальное, что попало в страну. И в третьих — это огромные субсидии, которые получают от нас Канада и Мексика в виде дефицита", — сказал политик.

Он также отметил, что пошлина со временем может меняться, а может и нет. К тому же США планирует применить пошлины в отношении импорта канадской нефти, учитывая цену.

"Мы не нуждаемся в продуктах, которые они имеют. У нас есть вся нефть, которая вам нужна, и деревья, которые вам нужны", — подчеркнул Трамп.

Президент США также считает, что Китай является главным поставщиком фентанила, который прибывает в страну транзитом через Канаду и Мексику. Это привело к тому, что в Соединенных Штатах, по мнению Трампа, увеличилось количество наркозависимых людей.

Многие китайские товары уже находились под ограничениями, а новые правила увеличат налоговую нагрузку.

Как отреагировали страны

В правительстве Канады уже заявили о своей готовности ответить на новую политику США. Так, страна планирует ввести аналогичные пошлины на американские товары на 107 млрд долл. Ограничения коснутся таких товаров, как:

  • пиво;
  • вино;
  • бурбон;
  • фрукты;
  • овощи;
  • соки.

Пошлины начнут действовать с 4 февраля.

В то же время Мексика и Китай обеспокоены действиями Трампа и пообещали принять контрмеры против США.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп приказал приостановить финансирование всех программ внешней помощи. Решение касается и Украины.

Также мы рассказывали, что рядовые американцы до сих пор поддерживают Украину в войне с Россией. Они понимают, почему это важно.

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