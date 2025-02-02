Трамп объявил дополнительные пошлины для Канады, Мексики и Китая — что это значит

Президент США Дональд Трамп. Фото: УНИАН

Соединенные Штаты Америки устанавливают дополнительные пошлины на товары, которые импортируются из Канады, Мексики и Китая. Они начнут действовать с 4 февраля.

Сообщение об этом появилось на сайте Белого дома.

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Отмечается, что пошлины будут следующими:

для Канады — 25%.

для Мексики — 25%;

для Китая — 10%.

Известно, что указы о новых торговых ограничениях уже подписаны президентом Дональдом Трампом. Ранее, в разговоре с журналистами агентства Bloomberg, он заявлял, что пошлины против Канады и Мексики не окончательные.

"Мы вводим пошлины в отношении Канады и Мексики по ряду причин. Во-первых — это люди, которые так ужасно и так много хлынули в нашу страну. Во вторых — это наркотики фентанил и все остальное, что попало в страну. И в третьих — это огромные субсидии, которые получают от нас Канада и Мексика в виде дефицита", — сказал политик.

Он также отметил, что пошлина со временем может меняться, а может и нет. К тому же США планирует применить пошлины в отношении импорта канадской нефти, учитывая цену.

"Мы не нуждаемся в продуктах, которые они имеют. У нас есть вся нефть, которая вам нужна, и деревья, которые вам нужны", — подчеркнул Трамп.

Президент США также считает, что Китай является главным поставщиком фентанила, который прибывает в страну транзитом через Канаду и Мексику. Это привело к тому, что в Соединенных Штатах, по мнению Трампа, увеличилось количество наркозависимых людей.

Многие китайские товары уже находились под ограничениями, а новые правила увеличат налоговую нагрузку.

Как отреагировали страны

В правительстве Канады уже заявили о своей готовности ответить на новую политику США. Так, страна планирует ввести аналогичные пошлины на американские товары на 107 млрд долл. Ограничения коснутся таких товаров, как:

пиво;

вино;

бурбон;

фрукты;

овощи;

соки.

Пошлины начнут действовать с 4 февраля.

В то же время Мексика и Китай обеспокоены действиями Трампа и пообещали принять контрмеры против США.

Напомним, ранее стало известно, что Трамп приказал приостановить финансирование всех программ внешней помощи. Решение касается и Украины.

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