Трамп оголосив додаткові мита для Канади, Мексики та Китаю — що це означає

Білий дім та прапор США. Фото: УНІАН

Сполучені Штати Америки встановлюють додаткові мита на товари, які імпортуються з Канади, Мексики та Китаю. Вони почнуть діяти з 4 лютого.

Повідомлення про це з'явилося на сайті Білого дому.

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Зазначається, що мита будуть такими:

для Канади — 25%.

для Мексики — 25%;

для Китаю — 10%.

Відомо що укази про нові торговельні обмеження вже підписані президентом Дональдом Трампом. Раніше, у розмові з журналістами агентства Bloomberg, він заявляв, що мита проти Канади та Мексики не остаточні.

"Ми запроваджуємо мита щодо Канади та Мексики з низки причин. По-перше — це люди, які так жахливо і так багато хлинули в нашу країну. По друге — це наркотики фентаніл і все інше, що потрапило в країну. І по-третє — це величезні субсидії, які отримують від нас Канада та Мексика у вигляді дефіциту", — сказав політик.

Він також зауважив, що мито з часом може змінюватися, а може й ні. До того ж США планує застосувати мита щодо імпорту канадської нафти, зважаючи на ціну.

"Ми не потребуємо продуктів, які вони мають. У нас є вся нафта, яка вам потрібна, і дерева, які вам потрібні", — підкреслив Трамп.

Президент США також вважає, що Китай є головним постачальником фентанілу, який прибуває до країни транзитом через Канаду та Мексику. Це призвело до того що у Сполучених Штатах, на думку Трампа, збільшилася кількість наркозалежних людей.

Багато китайських товарів уже перебували під обмеженнями, а нові правила збільшать податкове навантаження.

Як відреагували країни

В уряді Канади вже заявили про свою готовність відповісти на нову політику США. Так, країна планує запровадити аналогічні мита на американські товари на 107 млрд дол. Обмеження торкнуться таких товарів, як:

пиво;

вино;

бурбон;

фрукти;

овочі;

соки.

Мита почнуть діяти з 4 лютого.

Водночас Мексика та Китай стурбовані діями Трампа та пообіцяли вжити контрзаходи проти США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Трамп наказав призупинити фінансування усіх програм зовнішньої допомоги. Рішення стосуватиметься й України.

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