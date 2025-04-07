Курс биткоина потерял 10% за сутки — какая ситуация на рынке криптовалют

Монета биткоина. Фото: Reuters

Крипторынки продолжают терять капитализацию после того, как президент США Дональд Трамп объявил новые пошлины на импорт из разных стран. Так, 7 апреля 2025 года курс Bitcoin (BTC) снизился до отметки ниже 75 тысяч долл. — это минимальный показатель с ноября 2024 года.

Почему упал курс Bitcoin

По данным на портале CoinMarketCap, BTC потерял в цене 10,06%, а средний курс самой популярной в мире криптовалюты составляет 74 669,19 долл. Еще хуже ситуация среди цифровых монет altcoin:

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Фото: Как изменилась стоимость цифровых валют. Скриншот: CoinMarketCap

При этом в издании Bloomberg отмечают, что кризис на крипторынке начался сразу после решения Дональда Трампа ввести новые таможенные тарифы. Это решение "уже уничтожило триллионы мировых акций, и развеяли надежды, что криптовалюта выдержит давление лучше, чем другие активы".

"Азиатские фондовые биржи и фьючерсы на фондовые индексы США упали в понедельник, а иена резко выросла, что является признаком углубления волнений на финансовых рынках", — говорится в публикации.

О чем еще стоит знать

В начале марта этого года лидер Белого дома заявил о намерении создать в США стратегический запас Bitcoin. Известно, что страна владеет BTC на сумму около 16,4 млрд долл. Также на счетах правительства есть семь других токенов на сумму около 400 млн долл., которые в основном связаны с конфискацией активов по гражданским и уголовным делам.

Ранее мы рассказывали, что в Украине перестала функционировать старейшая криптобиржа Kuna. До этого деятельность криптобиржи проверяли специалисты из Бюро экономической безопасности.

Также напомним, что мировые фондовые рынки сейчас переживают не лучшие времена. Так, неутешительные показатели фиксируются, в частности, в Европе.