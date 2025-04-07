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Трамп поставив під сумнів стабільність біткоїна — що відбувається

7 квітня 2025 13:18
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Курс біткоїна втратив 10% за добу — яка ситуація на ринку криптовалют
Монета біткоїна. Фото: Reuters
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

Крипторинки продовжують втрачати капіталізацію після того, як президент США Дональд Трамп оголосив нові мита на імпорт з різних країн. Так, 7 квітня 2025 року курс Bitcoin (BTC) знизився до позначки нижче 75 тисяч дол. — це мінімальний показник від листопада 2024 року.

Чому впав курс Bitcoin 

За даними на порталі CoinMarketCap, BTC втратив у ціні 10,06%, а середній курс найпопулярнішої у світі криптовалюти становить 74 669,19 дол. Ще гірша ситуація серед цифрових монет altcoin:

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Як змінилася вартість цифрових валют. Скриншот: CoinMarketCap

При цьому у виданні Bloomberg зазначають, що криза на крипторинку розпочалася одразу після рішення Дональда Трампа запровадити нові митні тарифи. Це рішення "вже знищило трильйони світових акцій, і розвіяли надії, що криптовалюта витримає тиск краще, ніж інші активи".

"Азіатські фондові біржі та ф'ючерси на фондові індекси США впали в понеділок, а ієна різко зросла, що є ознакою поглиблення хвилювань на фінансових ринках", — йдеться в публікації. 

Про що ще варто знати 

На початку березня цього року лідер Білого дому заявив про намір створити у США стратегічний запас Bitcoin. Відомо, що країна володіє BTC на суму близько 16,4 млрд дол. Також на рахунках уряду є сім інших токенів на суму близько 400 млн дол., які в основному пов’язані з конфіскацією активів у цивільних і кримінальних справах.

Раніше ми розповідали, що в Україні перестала функціонувати найстаріша криптобіржа Kuna. До цього діяльність криптобіржі перевіряли фахівці з Бюро економічної безпеки. 

Також нагадаємо, що світові фондові ринки наразі переживають не найкращі часи. Так, невтішні показники фіксуються, зокрема, в Європі.

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