Курс біткоїна втратив 10% за добу — яка ситуація на ринку криптовалют

Монета біткоїна. Фото: Reuters

Крипторинки продовжують втрачати капіталізацію після того, як президент США Дональд Трамп оголосив нові мита на імпорт з різних країн. Так, 7 квітня 2025 року курс Bitcoin (BTC) знизився до позначки нижче 75 тисяч дол. — це мінімальний показник від листопада 2024 року.

Чому впав курс Bitcoin

За даними на порталі CoinMarketCap, BTC втратив у ціні 10,06%, а середній курс найпопулярнішої у світі криптовалюти становить 74 669,19 дол. Ще гірша ситуація серед цифрових монет altcoin:

Реклама

Читайте також:

Ethereum подешевшав на 20%;

XRP — на 21%;

Cardano — на 19%.

Як змінилася вартість цифрових валют. Скриншот: CoinMarketCap

При цьому у виданні Bloomberg зазначають, що криза на крипторинку розпочалася одразу після рішення Дональда Трампа запровадити нові митні тарифи. Це рішення "вже знищило трильйони світових акцій, і розвіяли надії, що криптовалюта витримає тиск краще, ніж інші активи".

"Азіатські фондові біржі та ф'ючерси на фондові індекси США впали в понеділок, а ієна різко зросла, що є ознакою поглиблення хвилювань на фінансових ринках", — йдеться в публікації.

Про що ще варто знати

На початку березня цього року лідер Білого дому заявив про намір створити у США стратегічний запас Bitcoin. Відомо, що країна володіє BTC на суму близько 16,4 млрд дол. Також на рахунках уряду є сім інших токенів на суму близько 400 млн дол., які в основному пов’язані з конфіскацією активів у цивільних і кримінальних справах.

Раніше ми розповідали, що в Україні перестала функціонувати найстаріша криптобіржа Kuna. До цього діяльність криптобіржі перевіряли фахівці з Бюро економічної безпеки.

Також нагадаємо, що світові фондові ринки наразі переживають не найкращі часи. Так, невтішні показники фіксуються, зокрема, в Європі.