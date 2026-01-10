Тарифы Новой почты — сколько придется заплатить за 1 кг посылки в 2026 году

Работники Новой почты сортируют посылки. Фото: УНИАН

Услугами украинской логистической компании "Новая почта" ежедневно пользуются десятки тысяч людей. Поэтому многих интересует, сколько именно один из лидеров экспресс-доставки берет за отправку 1 килограмма посылки. Этот показатель важен и для покупателей онлайн-магазинов, и для предпринимателей, которые ежедневно отправляют товары клиентам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит доставка 1 кг Новой почтой и от чего зависит тариф.

Сколько стоят стандартные посылки по Украине

Тарифы на отправления Новая почта формирует в зависимости от типа и веса посылок:

малая посылка (до 2 кг) — 80 грн;

средняя посылка (до 10 кг) — 120 грн;

большая посылка (до 30 кг) — 180 грн.

В стоимость не включена упаковка — за коробку надо доплатить отдельно:

до 2 кг — 10 грн;

до 10 кг — 40 грн;

до 30 кг — 80 грн.

Поэтому, самая выгодная цена за 1 кг получается, если отправлять большие посылки. Например, за доставку 20 кг с упаковкой надо будет заплатить 260 грн (180 грн + 80 грн), что в пересчете составляет 13 грн/кг (260 грн/20 кг).

Если это будет посылка 5 кг, то стоимость килограмма в итоге получится больше — 120 грн + 40 грн = 160 грн/5 кг = 32 грн/кг.

Соответственно, самая маленькая посылка в 2 кг будет стоить 45 грн/кг — (80 грн + 10 грн)/2 кг.

Однако стоит отметить, если габариты посылки, какого бы веса она ни была (до 30 кг), будут превышать 120 см, придется доплатить 100 грн за каждое место.

Еще 25 грн добавляется к любому тарифу, если доставка будет осуществляться в поселок или село.

Во сколько обойдется отправка посылки свыше 30 кг

Новая почта предусмотрела отдельные тарифы за доставку больших посылок между своими отделениями. В пределах одного города это будет стоить 6 грн за 1 кг. Тарифы по Украине зависят от тарифной зоны:

тарифная зона №1 — 9 грн/кг;

тарифная зона №2 — 10 грн/кг;

тарифная зона №3 — 12 грн/кг.

Тарифные зоны Новой почты. Фото: скриншот

За доставку в поселки и села за каждый килограмм придется доплатить 2 грн, а за габариты более 120 см — 150 грн за каждое место. Стоимость упаковки также не включена в тариф за 1 кг.

