Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Сколько Новая почта берет за 1 кг посылки — тарифы в 2026 году

Сколько Новая почта берет за 1 кг посылки — тарифы в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 10 января 2026 15:25
Тарифы Новой почты — сколько придется заплатить за 1 кг посылки в 2026 году
Работники Новой почты сортируют посылки. Фото: УНИАН

Услугами украинской логистической компании "Новая почта" ежедневно пользуются десятки тысяч людей. Поэтому многих интересует, сколько именно один из лидеров экспресс-доставки берет за отправку 1 килограмма посылки. Этот показатель важен и для покупателей онлайн-магазинов, и для предпринимателей, которые ежедневно отправляют товары клиентам.

Новини.LIVE рассказывают, сколько стоит доставка 1 кг Новой почтой и от чего зависит тариф.

Реклама
Читайте также:

Сколько стоят стандартные посылки по Украине

Тарифы на отправления Новая почта формирует в зависимости от типа и веса посылок:

  • малая посылка (до 2 кг) — 80 грн;
  • средняя посылка (до 10 кг) — 120 грн;
  • большая посылка (до 30 кг) — 180 грн.

В стоимость не включена упаковка — за коробку надо доплатить отдельно:

  • до 2 кг — 10 грн;
  • до 10 кг — 40 грн;
  • до 30 кг — 80 грн.

Поэтому, самая выгодная цена за 1 кг получается, если отправлять большие посылки. Например, за доставку 20 кг с упаковкой надо будет заплатить 260 грн (180 грн + 80 грн), что в пересчете составляет 13 грн/кг (260 грн/20 кг).

Если это будет посылка 5 кг, то стоимость килограмма в итоге получится больше — 120 грн + 40 грн = 160 грн/5 кг = 32 грн/кг.

Соответственно, самая маленькая посылка в 2 кг будет стоить 45 грн/кг — (80 грн + 10 грн)/2 кг.

Однако стоит отметить, если габариты посылки, какого бы веса она ни была (до 30 кг), будут превышать 120 см, придется доплатить 100 грн за каждое место.

Еще 25 грн добавляется к любому тарифу, если доставка будет осуществляться в поселок или село.

Во сколько обойдется отправка посылки свыше 30 кг

Новая почта предусмотрела отдельные тарифы за доставку больших посылок между своими отделениями. В пределах одного города это будет стоить 6 грн за 1 кг. Тарифы по Украине зависят от тарифной зоны:

  • тарифная зона №1 — 9 грн/кг;
  • тарифная зона №2 — 10 грн/кг;
  • тарифная зона №3 — 12 грн/кг.
Тарифні зони України
Тарифные зоны Новой почты. Фото: скриншот

За доставку в поселки и села за каждый килограмм придется доплатить 2 грн, а за габариты более 120 см — 150 грн за каждое место. Стоимость упаковки также не включена в тариф за 1 кг.

Ранее мы рассказывали о тарифах, по которым Новая почта предоставляет услугу временного хранения вещей.

Также узнавайте, какие зарплаты у операторов Новой почты и Укрпошты.

тарифы Новая почта цены посылки доставка
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации