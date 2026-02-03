Новая почта запустила сервис для путешественников — как работает и сколько стоит услуга

Отделение Новой почты. Фото: Новини.LIVE

Ведущая логистическая компания "Новая почта" запустила удобный сервис для путешественников. Услуга "Свободные руки" позволяет отправить багаж прямо с рецепции отеля, а получить его дома, или в другом удобном для клиента месте.

Об этом говорится на сайте Новой почты.

Где работает сервис

Сейчас услуга доступна в около 40 отелях популярных среди путешественников областей и городов Украины. В частности это:

Львовская область;

Ивано-Франковская область;

Закарпатская область;

Киевская область;

Одесса;

Днепр;

Ровно;

Луцк;

Житомир;

Хмельницкий;

Черновцы.

Подробнее со списком отелей, где доступен сервис "Свободные руки", можно ознакомиться на сайте Новой почты.

Как воспользоваться услугой

Чтобы отправить багаж с рецепции отеля на домашний адрес или в отделение или почтомат Новой почты, необходимо:

Отсканировать QR-код на рецепции и указать место доставки. Взять бирку у администратора и вписать последние 4 цифры номера вашей посылки. Прикрепить бирку к чемодану или сумке и передать администратору.

Далее клиенту остается только ждать свою посылку дома, отслеживая ее маршрут в приложении Новой почты.

Сколько стоит услуга "Свободные руки"

Новый сервис предусматривает единый тариф — 399 грн за каждое место в экспресс-накладной. В эту сумму входит:

доставка багажа в отделение, почтомат или по адресу (тариф "Локал", по Украине, в поселок/село, вес одного места не должен превышать 32 кг, в одной накладной не более 5 мест);

упаковка;

комиссия от объявленной ценности — до 5 000 грн.

Если объявленная ценность отправления превышает 5 000 грн, то уплачивается комиссия в размере 0,5% от полной суммы.

