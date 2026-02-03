Новая почта запустила сервис для путешественников — как работает и сколько стоит услуга

Новая почта запустила удобную услугу для путешественников
Ведущая логистическая компания "Новая почта" запустила удобный сервис для путешественников. Услуга "Свободные руки" позволяет отправить багаж прямо с рецепции отеля, а получить его дома, или в другом удобном для клиента месте.
Об этом говорится на сайте Новой почты.
Где работает сервис
Сейчас услуга доступна в около 40 отелях популярных среди путешественников областей и городов Украины. В частности это:
- Львовская область;
- Ивано-Франковская область;
- Закарпатская область;
- Киевская область;
- Одесса;
- Днепр;
- Ровно;
- Луцк;
- Житомир;
- Хмельницкий;
- Черновцы.
Подробнее со списком отелей, где доступен сервис "Свободные руки", можно ознакомиться на сайте Новой почты.
Как воспользоваться услугой
Чтобы отправить багаж с рецепции отеля на домашний адрес или в отделение или почтомат Новой почты, необходимо:
- Отсканировать QR-код на рецепции и указать место доставки.
- Взять бирку у администратора и вписать последние 4 цифры номера вашей посылки.
- Прикрепить бирку к чемодану или сумке и передать администратору.
Далее клиенту остается только ждать свою посылку дома, отслеживая ее маршрут в приложении Новой почты.
Сколько стоит услуга "Свободные руки"
Новый сервис предусматривает единый тариф — 399 грн за каждое место в экспресс-накладной. В эту сумму входит:
- доставка багажа в отделение, почтомат или по адресу (тариф "Локал", по Украине, в поселок/село, вес одного места не должен превышать 32 кг, в одной накладной не более 5 мест);
- упаковка;
- комиссия от объявленной ценности — до 5 000 грн.
Если объявленная ценность отправления превышает 5 000 грн, то уплачивается комиссия в размере 0,5% от полной суммы.
