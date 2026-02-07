Паспорт обязателен — какие отправления Новая почта не отдаст без подтверждения личности

Работники Новой почты сортируют посылки. Фото: УНИАН

Получение посылки на Новой почте обычно занимает несколько минут — достаточно просканировать штрихкод в приложении. Однако некоторые типы отправлений компания выдает получателю только после того, как он предъявит паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

О том, какие посылки не получить без паспорта, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на данные Новой почты.

В каких случаях для получения посылки нужен паспорт

По правилам Новой почты, некоторые категории отправлений работники компании не имеют права выдавать получателям, если те не предоставят документ, подтверждающий личность. Речь идет о ситуациях, когда:

объявленная ценность отправления превышает 30 000 грн;

наложенный платеж более 5 000 грн.

Также без удостоверения личности могут не выдать посылку категории "Документы", если указано, что она должна быть вручена лично в руки адресату.

Какие документы нужны для получения посылок

Это может быть любой документ, который дает возможность идентифицировать получателя:

паспорт;

временное удостоверение;

вид на постоянное проживание;

удостоверение беженца, выданное в Украине;

паспорт для выезда за границу;

удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;

паспорт иностранного гражданина (со сведениями о личности, указанными кириллицей или латиницей).

При получении посылки в отделении в качестве документа верификации можно также использовать электронную форму паспорта из мобильного приложения "Дія".

