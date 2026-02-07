Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Без паспорта не получить — какие посылки Новая почта не выдает "анонимам"

Без паспорта не получить — какие посылки Новая почта не выдает "анонимам"

Ua ru
Дата публикации 7 февраля 2026 08:45
Паспорт обязателен — какие отправления Новая почта не отдаст без подтверждения личности
Работники Новой почты сортируют посылки. Фото: УНИАН

Получение посылки на Новой почте обычно занимает несколько минут — достаточно просканировать штрихкод в приложении. Однако некоторые типы отправлений компания выдает получателю только после того, как он предъявит паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

О том, какие посылки не получить без паспорта, рассказывают Новини.LIVE со ссылкой на данные Новой почты.

Реклама
Читайте также:

В каких случаях для получения посылки нужен паспорт

По правилам Новой почты, некоторые категории отправлений работники компании не имеют права выдавать получателям, если те не предоставят документ, подтверждающий личность. Речь идет о ситуациях, когда:

  • объявленная ценность отправления превышает 30 000 грн;
  • наложенный платеж более 5 000 грн.

Также без удостоверения личности могут не выдать посылку категории "Документы", если указано, что она должна быть вручена лично в руки адресату.

Какие документы нужны для получения посылок

Это может быть любой документ, который дает возможность идентифицировать получателя:

  • паспорт;
  • временное удостоверение;
  • вид на постоянное проживание;
  • удостоверение беженца, выданное в Украине;
  • паспорт для выезда за границу;
  • удостоверение лица без гражданства для выезда за границу;
  • паспорт иностранного гражданина (со сведениями о личности, указанными кириллицей или латиницей).

При получении посылки в отделении в качестве документа верификации можно также использовать электронную форму паспорта из мобильного приложения "Дія".

Ранее мы рассказывали, что Новая почта запустила удобную услугу для путешественников по Украине.

Также узнавайте, какие обновления представила Укрпошта.

Новая почта документы посылки паспорт доставка
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации