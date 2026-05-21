Поверка счетчиков воды: какие предусмотрены сроки и кто заплатит больше

Поверка счетчиков: кто из украинцев заплатит больше в 2026 году
Украинским потребителям необходимо следить за своевременностью поверки квартирных счетчиков отопления и горячей воды. Если пропустить соответствующий срок по осмотру приборов учета, то начисления будут производиться иначе, а суммы в коммунальных платежках существенно вырастут.
Об этом сообщила пресс-служба коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", информирует издание Новини.LIVE.
Требования к проведению поверок счетчиков воды
Как пояснили в ведомстве, согласно действующим правилам, поверка счетчиков воды должна происходить с периодичностью один раз в четыре года. Ее должны осуществлять исключительно уполномоченные организации.
После осуществления соответствующей процедуры информация о поверке автоматически вносится в базу данных, клиенты не должны самостоятельно передавать документы. Услуга по распломбированию и опломбированию приборов также включена в пакет заказа.
В то же время граждане должны следить за своевременностью поверки счетчиков, ведь это станет гарантией точного объема потребленного ресурса и сбережения средств.
Клиенты могут узнать дату истечения срока поверки приборов учета в паспорте или свидетельстве счетчиков. Кроме того, в частности, для киевлян информация доступна в личном кабинете Киевтеплоэнерго или Центра коммунального сервиса.
В компании предупредили, что в случае истечения сроков поверки счетчика в платежках поступят более высокие суммы к уплате, ведь при таких обстоятельствах начисления будут производиться по средним объемам потребления:
- для горячей воды — за последние 12 месяцев;
- для отопления — за предыдущий отопительный период (по правительственной Методике №315).
Как заказать поверку приборов учета воды
Что касается возможности заказа процедуры поверки счетчиков, то, в частности, жители Киева, могут подавать онлайн-заявки через Сервисный центр Киевтеплоэнерго. Там можно заказать поверку квартирных счетчиков отопления и горячей воды. Соответствующий сервис призван ускорить организацию поверки.
Кроме того, там можно заказать замену или установку новых счетчиков. Функционал доступен для обычных людей и компаний. При необходимости можно обратиться на Горячую линию (044) 207-88-88.
В случае осуществления заказа через Сервисный центр Киевтеплоэнерго на сайте нужно выбрать, какое устройство нужно поверить, установить или заменить. Далее нужно заполнить специальную онлайн-форму. Затем менеджер должен связаться с клиентом для уточнения деталей и организации поверки.
По нормам законодательства, поверка должна происходить за средства владельца устройства, однако, если в договоре с поставщиком не указано иное. Из-за этого:
- При заключении индивидуального договора о водоснабжении — расходы будет нести потребитель;
- При отсутствии — проверку должен обеспечить исполнитель услуги.
