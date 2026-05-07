Тарифы на проезд в общественном транспорте: где в Украине самые высокие и самые низкие цены

Люди заходят в трамвай. Фото: Новини.LIVE

Стоимость проезда в общественном транспорте в областных центрах Украины существенно отличается в зависимости от региона, вида транспорта и решений местных властей. В 2026 году в отдельных городах украинцы уже платят более 20 гривен за одну поездку, тогда как в других тарифы остаются значительно ниже.

Новини.LIVE выясняли, где в Украине самый дорогой и самый дешевый проезд.

Тарифы на проезд в областных центрах Украины

Цены на проезд в крупных городах отличаются в зависимости от вида транспорта, способа оплаты и других факторов.

Винница

В мае 2026 года в городе действуют следующие тарифы:

трамваи/троллейбусы — 12 грн;

муниципальные автобусы — 15 грн;

частные маршрутки — 15 грн;

до пригородных сел — 18 грн.

Рассматривается повышение стоимости поездок на уровне 15-17 гривен в электротранспорте и 18-20 гривен в муниципальных автобусах из-за подорожания топлива, однако окончательного решения еще нет.

Днепр

В трамваях, троллейбусах и метро проезд стоит 10 грн, в автобусах и маршрутках — 20 грн.

С 9 мая 2026 года в Днепре повышают тарифы в автобусах и маршрутных такси до 23 гривен. Это решение связано с ростом цен на дизельное топливо.

Житомир

При оплате транспортной картой одна поездка в электротранспорте стоит 12 гривен, банковской картой — 14 гривен. Стоимость разового билета с QR-кодом, которые продают в терминалах на остановках — 20 гривен.

В автобусах и маршрутках при расчете транспортной и банковской карточкой надо заплатить 18 гривен за одну поездку.

Запорожье

Стоимость проезда в трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах сейчас составляет 15 гривен, а в маршрутных такси частных перевозчиков — 17-18 гривен.

Ивано-Франковск

Базовый тариф в коммунальном транспорте составляет 25 грн за поездку. При оплате банковской картой или через QR-код — 20 грн.

Оплата транспортной карточкой "Галка" дает еще большую скидку.

Стоимость поездки составляет 15 гривен. В эту сумму входит бесплатная пересадка в течение 30 минут. Для студентов поездка стоит 12 гривен с такой же возможностью пересадки.

Проезд частным транспортом стоит 20 грн за поездку.

Киев

По состоянию на май 2026 года тариф на проезд в общественном транспорте столицы (метро, автобус, трамвай, троллейбус) составляет 8 грн. Поездка на маршрутке обойдется в 20 грн.

Кропивницкий

В троллейбусах проезд стоит 8 грн, в коммунальных автобусах — 10 грн за поездку. Тариф в частных маршрутках выше — 15 грн.

Луцк

Поездка троллейбусом — 8 грн, для учащихся общеобразовательных школ — 4 грн. Поездка автобусом — 18,0 грн, для учащихся — 9 грн.

Львов

При оплате наличными поездка в общественном транспорте стоит 25 гривен, что является одним из самых высоких тарифов среди областных центров. При безналичной оплате цена ниже — от 17 до 20 гривен.

Николаев

Стоимость проезда в трамваях/троллейбусах при оплате по QR-коду составляет 12 грн, при покупке билета у водителя — 15 грн.

В маршрутках и коммунальных автобусах проезд стоит 18-20 грн, в отдаленные районы — 20-30 грн.

Одесса

Тарифы на проезд составляют 15 грн в трамваях/троллейбусах и 20 грн в маршрутках. Оплата в электротранспорте возможна через QR-код, банковской картой или наличными.

Полтава

В коммунальных троллейбусах и автобусах проезд стоит 10-12 грн, в частных маршрутках — 25 грн.

Ровно

В автобусах и маршрутках — 18 грн, в троллейбусах — дифференцированный тариф. Так, для владельцев транспортной карты цена билета составляет 12 грн. При оплате банковской картой — 13 грн, расчет наличными — 14 грн.

Суммы

Стоимость проезда в троллейбусах — 8 грн. За проезд маршруткой надо заплатить 15 грн.

Тернополь

Стоимость проезда в общественном транспорте зависит от способа оплаты:

15 грн — при расчете электронным билетом "Социальная карта тернополянина";

17 грн — при оплате неперсонифицированным электронным билетом;

20 грн — при оплате банковской карточкой, устройством с технологией NFC или разовым проездным билетом.

Ужгород

С 16 апреля в Ужгороде действует временный тариф на проезд в автобусах — 20 грн при безналичной оплате (через валидатор, карточкой или приложением). При оплате наличными у водителя стоимость составляет 23 грн.

Харьков

Проезд в харьковском муниципальном транспорте (метро, трамваи, троллейбусы, автобусы) остается бесплатным. В то же время в частных маршрутных такси зафиксированы самые высокие в Украине цены, достигающие 25-30 грн за поездку

Херсон

Поездка в троллейбусе стоит 6 гривен (самый низкий тариф в Украине), а в маршрутках — 8 гривен. Для школьников с ученическим билетом в период с 1 сентября по 30 июня предусмотрена льготная цена 4 гривны за поездку в маршрутных автобусах.

Хмельницкий

Проезд в троллейбусах стоит 9 грн, а в автобусах и маршрутных такси — 15 грн.

В Черкассах, Черновцах и Чернигове стоимость билета на проезд в троллейбусах стоит 10 грн, в автобусах и маршрутках — 20 грн.

Тарифы на проезд в городах Украины. Графика: Новини.LIVE

Таким образом, кроме Харькова, где проезд в коммунальном транспорте пока бесплатный, самые низкие тарифы среди областных центров зафиксированы в Херсоне. Также одними из самых доступных остаются тарифы в Киеве, Кропивницком, Луцке и Сумах.

В то же время самые высокие цены на проезд сейчас наблюдаются во Львове, а также в частных маршрутках Харькова. Всего в большинстве крупных городов Украины тарифы на общественный транспорт уже приблизились к 15-20 гривен за одну поездку.

