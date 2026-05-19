Ціни на проїзд у Києві: якими будуть тарифи у приватних маршрутках

Люди заходять в маршрутку у Києві.

Приватні перевізники Києва поки не ведуть жодних переговорів щодо можливого підвищення вартості проїзду у маршрутках. Вони очікують остаточного рішення міської влади стосовно нових тарифів у муніципальному транспорті.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів керівник Громадської спілки "Асоціація перевізників Києва та Київщини" Ігор Мойсеєнко, передають Новини.LIVE.

Що буде з цінами на маршрутки у Києві

"Питання подорожчання у приватному транспорті, в принципі, поки не обговорюємо, тому що проєкт КМДА ще проходитиме громадське слухання з цього приводу. Є надія, що все-таки може влада знизить анонсований тариф", — зазначив Мойсеєнко.

Він підкреслив, що лише після фінального рішення мерії, яке очікують після 1 червня, приватні перевізники зможуть оцінити необхідність перегляду власних тарифів.

Крім того, керівник асоціації перевізників Києва нагадав: якщо приватні компанії все ж вирішать підвищити ціни, вони мають офіційно попередити про це міську владу щонайменше за тиждень до запровадження нових розцінок.

"Якщо ціни на пальне та інші показники, які впливають на собівартість наших послуг, будуть без змін, то здорожчання вартості проїзду у маршрутках не буде", — додав він.

Наразі вартість однієї поїздки у київських маршрутках становить 20 грн. Востаннє тариф зростав у березні 2026 року — тоді перевізники підняли ціну одразу на 5 грн.

Яким має бути справедливий тариф

Коментуючи ініціативу міської влади щодо підвищення цін у комунальному транспорті, Мойсеєнко зазначив, що економічно новий тариф можна вважати обґрунтованим, однак лише для гостей столиці, які користуються транспортом періодично.

На його думку, мешканці Києва, які сплачують податки до міського бюджету, повинні мати нижчу вартість проїзду.

