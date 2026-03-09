Видео
Главная Финансы Оплата счетов за газ — в Нафтогазе изменились правила

Оплата счетов за газ — в Нафтогазе изменились правила

Ua ru
Дата публикации 9 марта 2026 08:50
В Нафтогазе сообщили об изменениях в оплате счетов за газ — подробности
Люди с бумагами, квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Клиенты газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины" должны осуществлять расчет за природный газ по новым реквизитам. Украинцам объяснили, где искать новые данные и через какие каналы оплаты они обновятся автоматически.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра Нафтогаза в соцсети Facebook, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Новые реквизиты для оплаты за газ в Нафтогазе

О том, что у основного поставщика газа, который обслуживает более 12 млн домохозяйств, а также предоставляет услуги бизнесу и промышленности, изменились реквизиты, стало известно из сообщений самих клиентов.

Одна из гражданок отметила, что случайно узнала о новых реквизитах для осуществления расчета за голубое топливо. На публичных платформах компании об этом не сообщалось.

"Такой же вопрос — почему ваши клиенты узнают об изменении реквизитов для оплаты как-то случайно? На сайте не нашла такой информации, на электронную почту получаю счета, но о реквизитах ни слова. В личном кабинете сообщений нет", — говорится в обращении.

Где искать новые реквизиты для оплаты

В газоснабжающей компании подтвердили соответствующие изменения относительно новых данных для осуществления оплаты за природный газ, однако отметили, что обновленные реквизиты будут указаны в платежках.

Кроме того, их изменили в автоматическом режиме для всех банковских учреждений, которые являются партнерами компании, поэтому предоставлять новые данные клиентам не будет необходимости.

"Обновленные реквизиты ГК "Нафтогаз Украины" будут указаны в платежках. В банках-партнерах платежные реквизиты изменятся автоматически", — пояснили в компании.

Нафтогаз
Скриншот. Источник: Нафтогаз

Что еще нужно знать клиентам Нафтогаза

В Украине запустили новое приложение "Куб" для передачи показателей и оплаты коммунальных счетов за газ. Благодаря ему украинские семьи смогут более оперативно и удобно решать вопросы по газоснабжению.

В целом клиенты могут отправлять данные со счетчика и рассчитываться за газ одним из вариантов:

  1. В личном кабинете в ГК "Нафтогаз Украины";
  2. Через сообщение на номер 4647;
  3. На сайте gas.ua без регистрации;
  4. Через мобильное приложение "Куб".

Ранее сообщалось, могут ли лица с инвалидностью получить помощь от государства в оплате коммунальных услуг. В 2026 году таким гражданам предусмотрены различные льготы.

Также мы рассказывали, кто может обратиться за жилищной субсидией в апреле текущего года. Подать новое заявление должны граждане, у которых произошли изменения в имущественном состоянии или составе домохозяйства.

