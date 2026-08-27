Третья платежка за газ: сколько украинцам необходимо заплатить в сентябре

Газовая плита, деньги и счета за коммунальные услуги. Фото: Новини.LIVE

В сентябре 2026 года некоторым клиентам ООО "Газораспределительные сети Украины" придется произвести дополнительный платеж за природный газ. Речь идет о получении так называемой "третьей квитанции" за оказание услуги по техническому обслуживанию газовых сетей домов (ТО ВДСГ), стоимость которой будет зависеть от нескольких факторов.

О том, кто и сколько должен заплатить в следующем месяце, рассказывают Новини.LIVE.

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Кому придет "третья квитанция" за техобслуживание в сентябре

По данным одного из филиалов "Газсети", в конце лета сотрудники газораспределительной компании проводили проверки внутридомовых газовых сетей, что критически важно для безопасного обслуживания потребителей и снижения риска аварий.

Как правило, в рамках соответствующих проверок сотрудники газораспределительной компании:

Обеспечивают защиту сетей от утечки газа; Проводят локализацию; Устраняют выявленные неисправности; Проводят общие осмотры; Обследуют газопроводы и их компоненты.

Расходы на содержание газовых коммуникаций должны нести собственники, совладельцы, а также управляющие домами, поэтому жители многоэтажек, где в августе было проведено ТО ВДСГ, получат дополнительные квитанции в сентябре.

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Сколько украинцам необходимо дополнительно заплатить в сентябре

Нормы закона "О жилищно-коммунальных услугах" предусматривают, что в оплату за газ не входят расходы на ремонт и обслуживание коммуникаций. В связи с этим несколько лет назад такой дополнительный платеж выделили в "третью квитанцию". В такой платежке будет указана сумма за услугу по обследованию, ремонту и обновлению систем и оборудования вплоть до вводов в объекты.

Квитанция не будет ежемесячной, а будет приходить каждые три–пять лет в зависимости от срока эксплуатации сетей того или иного дома.

После проверки общую стоимость обследования распределят пропорционально между всеми жильцами дома. Чем больше квартир в многоэтажке, тем больше будет протяженность коммуникаций и дешевле будут стоить работы на одну квартиру.

Сроки и периодичность проверок внутридомовых газовых сетей:

Раз в пять лет — для газопроводов и сетей, срок эксплуатации которых составляет до 25 лет;

Раз в три года — для газопроводов и сетей, срок эксплуатации которых превышает 25 лет.

В 2026 году минимальная стоимость соответствующей услуги составляет около 100 грн, однако может превышать 1 000 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что газоснабжающие компании имеют право отключать природный газ. Причин для этого несколько, в частности, самой распространенной является долг. После погашения задолженности специалисты должны восстановить подачу газа. Стоимость повторного подключения может колебаться от 300 до 1 000 грн.

Также Новини.LIVE писали о том, что клиенты Нафтогаза должны регулярно обновлять данные. Предоставлять новую информацию требуют в случае покупки или наследования жилья, при смене паспорта и переходе на другую фамилию. При этом в зависимости от обстоятельств необходимо будет подать отдельные документы.