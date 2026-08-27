Третя платіжка за газ: скільки українцям необхідно заплатити у вересні

Тарифи на газ: хто отримає "третю платіжку" та суми у вересні
У вересні 2026 року деякі клієнти ТОВ "Газорозподільні мережі України" муситимуть здійснити додатковий платіж за природний газ. Йдеться про отримання так званої "третьої квитанції" за здійснення послуги з технічного обслуговування газових мереж будинків (ТО ВБСГ), вартість якої залежатиме від кількох факторів.
Про те, хто і скільки має заплатити наступного місяця, розповідають Новини.LIVE.
Кому надійде "третя платіжка" за техобслуговування у вересні
За даними однієї з філій "Газмережі", наприкінці літа працівники газорозподільної компанії здійснювали перевірки внутрішньобудинкових газових мереж, що критично важливо для безпечного обслуговування споживачів та зниження ризику аварій.
Як правило, у рамках відповідних перевірок працівники газорозподільної компанії:
- Убезпечують мережі від витоку газу;
- Проводять локалізацію;
- Усувають виявлені несправності;
- Роблять загальні огляди;
- Обстежують газогони та складові.
Витрати за утримання газових комунікацій мають нести власники, співвласники, а також управителі будинків, а тому жителі багатоповерхівок, де серпні було проведено ТО ВБСГ, отримають додаткові квитанції у вересні.
Скільки українцям необхідно додатково заплатити у вересні
Норми закону "Про житлово-комунальні послуги" передбачають, що в оплату за розповіл газу не входять витрати на ремонт та обслуговування комунікацій. У зв'язку з цим кілька років тому такий додатковий платіж виокремили в "третю квитанцію". У такій платіжці зазначать суму за послугу з обстеження, ремонту та оновлення систем, обладнання до вводів до об'єктів.
Квитанція не буде щомісячною, а надходитиме кожні три-п'ять років залежно від терміну експлуатації мереж того чи іншого будинку.
Після перевірки загальну вартість обстеження розподілять пропорційно між усіма мешканцями будинку. Чим більше квартир у багатоповерхівці, тим більша буде протяжність комунікацій і дешевше коштуватимуть роботи на одну квартиру.
Терміни та періодичність перевірок внутрішньобудинкових газових мереж:
- Раз на пять років — для газопроводів та мереж, термін експлуатації яких становить до 25 років;
- Раз на три роки — для газопроводів та мереж, термін експлуатації яких сягає понад 25 років.
У 2026 році найменше відповідна послуга коштує від близько 100 грн, однак може перевищувати 1 000 грн.
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