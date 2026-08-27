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Головна Фінанси Тарифи на газ: хто отримає "третю платіжку" та суми у вересні

Тарифи на газ: хто отримає "третю платіжку" та суми у вересні

Ua ru
Дата публікації: 27 серпня 2026 08:50
Третя платіжка за газ: скільки українцям необхідно заплатити у вересні
Газова плита, гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE

У вересні 2026 року деякі клієнти ТОВ "Газорозподільні мережі України" муситимуть здійснити додатковий платіж за природний газ. Йдеться про отримання так званої "третьої квитанції" за здійснення послуги з технічного обслуговування газових мереж будинків (ТО ВБСГ), вартість якої залежатиме від кількох факторів. 

Про те, хто і скільки має заплатити наступного місяця, розповідають Новини.LIVE.  

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Кому надійде "третя платіжка" за техобслуговування у вересні

За даними однієї з філій "Газмережі", наприкінці літа працівники газорозподільної компанії здійснювали перевірки внутрішньобудинкових газових мереж, що критично важливо для безпечного обслуговування споживачів та зниження ризику аварій.

Як правило, у рамках відповідних перевірок працівники газорозподільної компанії:

  1. Убезпечують мережі від витоку газу;
  2. Проводять локалізацію;
  3. Усувають виявлені несправності;
  4. Роблять загальні огляди;
  5. Обстежують газогони та складові.

Витрати за утримання газових комунікацій мають нести власники, співвласники, а також управителі будинків, а тому жителі багатоповерхівок, де серпні було проведено ТО ВБСГ, отримають додаткові квитанції у вересні.  

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Скільки українцям необхідно додатково заплатити у вересні

Норми закону "Про житлово-комунальні послуги" передбачають, що в оплату за розповіл газу не входять витрати на ремонт та обслуговування комунікацій. У зв'язку з цим кілька років тому такий додатковий платіж виокремили в "третю квитанцію". У такій платіжці зазначать суму за послугу з обстеження, ремонту та оновлення систем, обладнання до вводів до об'єктів. 

Квитанція не буде щомісячною, а надходитиме кожні три-п'ять років залежно від терміну експлуатації мереж того чи іншого будинку.

Після перевірки загальну вартість обстеження розподілять пропорційно між усіма мешканцями будинку. Чим більше квартир у багатоповерхівці, тим більша буде протяжність комунікацій і дешевше коштуватимуть роботи на одну квартиру.

Терміни та періодичність перевірок внутрішньобудинкових газових мереж:

  • Раз на пять років — для газопроводів та мереж, термін експлуатації яких становить до 25 років;
  • Раз на три роки — для газопроводів та мереж, термін експлуатації яких сягає понад 25 років.

У 2026 році найменше відповідна послуга коштує від близько 100 грн, однак може перевищувати 1 000 грн.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що газопостачальні компанії наділені правом відключати природний газ. Причин для цього є кілька, зокрема, найпоширенішою є борг. Після погашення заборгованості фахівці повинні назад підключити газ. Вартість перепідключення може коливатися від 300 до 1 000 грн. 

Ще Новини.LIVE писали про те, що клієнти Нафтогазу повинні регулярно оновлювати дані. Надавати нову інформацію вимагають у разі купівлі чи спадкування житла, через зміну паспорта та переходу на інше прізвище. Водночас за різних обставин необхідно буде подати окремі документи.   

тарифи комунальні послуги Нафтогаз гроші Газмережі
Ксенія Симонова - Редактор економічних новин
Автор:
Ксенія Симонова

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