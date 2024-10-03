Повышение тарифов на электроэнергию - в YASNO ответили, чего ожидать

Коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE

В Украине вскоре нацкомиссия обновит тарифы на электричество, в частности для бизнеса. Впрочем, некоторые чиновники говорят, что с 2025 года электроэнергия станет дороже и для обычных потребителей. В компании YASNO ответили, есть ли планы изменять тарифы для потребителей.

В частности об этом высказался генеральный директор YASNO Сергей Коваленко.

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Сергей Коваленко подверг критике заявления экспертов о росте тарифов на электроэнергию. Мол, таких планов пока нет ни у Кабмина, ни у компании.

"Во-первых, YASNO и представители нашей компании ничего не говорили о тарифах на электроэнергию для населения. Во-вторых, этот вопрос находится исключительно в компетенции Кабмина. И от них тоже не было никаких заявлений и объявлений. В-третьих, доверяйте официальным источникам информации, а не слухам от "экспертов", решивших использовать бренд для усиления своих фантазий", — сказал он.

Сообщение Сергея Коваленко. Фото: скриншот

Напомним, по состоянию на 1 октября 2024 года бытовые потребители платят 4,32 грн за 1 кВт-ч электроэнергии.

Впрочем, недавно нардеп Олег Дунда в эфире День.LIVE заявил, что уже в 2025 году электроэнергия может подорожать в цене .

Такое же предположение делал и Алексей Кучеренко, однако добавил, что тарифы, вероятно, не будут менять до весны 2025 года.

Нацкомиссия действительно намерена поднять тарифы на электроснабжение до 9 гривен за 1 кВт, однако это касается бизнеса и не повлияет на фиксированный уровень стоимости электроэнергии для населения.