Цены на воду в 2024 году — в Ассоциации водоканалов призвали повысить тарифы

Водопроводная вода. Фото: aquanova

В Ассоциации "Укрводоканалекология" отметили необходимость повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Уже сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.

Об этом заявил СМИ президент Ассоциации, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий.

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Необходимость повышения тарифов на воду

По словам директора Ассоциации "Укрводоканалекология", тарифы на воду в стране не пересматривались регулятором многие годы. В последний раз были утверждены цены в 2021 году. После этого была попытка установить новые тарифы в 2023 году, однако правительство отменило такое решение. По мнению чиновника, это было сделано незаконно.

Он подчеркнул, что сейчас отечественные водоканалы находятся на грани выживания. Из-за нехватки средств работники получают мизерную заработную плату — в среднем в отрасли примерно на уровне 13 тыс. гривен.

По убеждению директора Киевводоканала, такая ситуация представляет большую угрозу всей отрасли.

"Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема", — отмечается в заявлении.

Сейчас цена за один кубический метр очищенной, безопасной воды вместе с водоотводом в столице Украины составляет 30 гривен, однако, если бы в прошлом году тариф не отменили, то стоила бы 40 гривен.

Как известно, тарифы на воду устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), в крупных городах.

Тем не менее, в небольших населенных пунктах стоимость услуг по водоснабжению уже выросла или может вырасти в сентябре 2024 года. Местные власти наделены полномочиями самостоятельно устанавливать цены на эту коммунальную услугу. Это уже привело к значительному повышению тарифов — до 40% в некоторых городах.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная служба статистики показала, как изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг за последний год. Больше всего подорожала электрическая энергия.

Также мы писали, что правительство планирует сократить расходы из государственного бюджета более чем на 7 млрд гривен на жилищные субсидии в 2025 году. Также предусмотрено меньшее количество субсидиантов.