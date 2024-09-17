Цены на воду в 2024 году — в Ассоциации водоканалов призвали повысить тарифы

Тарифы на воду могут вырасти — заявление Ассоциации водоканалов
В Ассоциации "Укрводоканалекология" отметили необходимость повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Уже сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.
Об этом заявил СМИ президент Ассоциации, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий.
Необходимость повышения тарифов на воду
По словам директора Ассоциации "Укрводоканалекология", тарифы на воду в стране не пересматривались регулятором многие годы. В последний раз были утверждены цены в 2021 году. После этого была попытка установить новые тарифы в 2023 году, однако правительство отменило такое решение. По мнению чиновника, это было сделано незаконно.
Он подчеркнул, что сейчас отечественные водоканалы находятся на грани выживания. Из-за нехватки средств работники получают мизерную заработную плату — в среднем в отрасли примерно на уровне 13 тыс. гривен.
По убеждению директора Киевводоканала, такая ситуация представляет большую угрозу всей отрасли.
"Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема", — отмечается в заявлении.
Сейчас цена за один кубический метр очищенной, безопасной воды вместе с водоотводом в столице Украины составляет 30 гривен, однако, если бы в прошлом году тариф не отменили, то стоила бы 40 гривен.
Как известно, тарифы на воду устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), в крупных городах.
Тем не менее, в небольших населенных пунктах стоимость услуг по водоснабжению уже выросла или может вырасти в сентябре 2024 года. Местные власти наделены полномочиями самостоятельно устанавливать цены на эту коммунальную услугу. Это уже привело к значительному повышению тарифов — до 40% в некоторых городах.
Что еще стоит знать
Напомним, Государственная служба статистики показала, как изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг за последний год. Больше всего подорожала электрическая энергия.
Также мы писали, что правительство планирует сократить расходы из государственного бюджета более чем на 7 млрд гривен на жилищные субсидии в 2025 году. Также предусмотрено меньшее количество субсидиантов.
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