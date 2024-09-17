Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Тарифы на воду могут вырасти — заявление Ассоциации водоканалов arrow

Тарифы на воду могут вырасти — заявление Ассоциации водоканалов

17 сентября 2024 11:47
Ксения Симонова - Редактор
Цены на воду в 2024 году — в Ассоциации водоканалов призвали повысить тарифы
Водопроводная вода. Фото: aquanova
Ксения Симонова - Редактор

В Ассоциации "Укрводоканалекология" отметили необходимость повышения тарифов на водоснабжение и водоотвод. Уже сейчас украинские водоканалы находятся на грани выживания.

Об этом заявил СМИ президент Ассоциации, заместитель гендиректора "Киевводоканала" по стратегической политике Дмитрий Новицкий.

Читайте также:

Необходимость повышения тарифов на воду

По словам директора Ассоциации "Укрводоканалекология", тарифы на воду в стране не пересматривались регулятором многие годы. В последний раз были утверждены цены в 2021 году. После этого была попытка установить новые тарифы в 2023 году, однако правительство отменило такое решение. По мнению чиновника, это было сделано незаконно.

Он подчеркнул, что сейчас отечественные водоканалы находятся на грани выживания. Из-за нехватки средств работники получают мизерную заработную плату — в среднем в отрасли примерно на уровне 13 тыс. гривен.

По убеждению директора Киевводоканала, такая ситуация представляет большую угрозу всей отрасли.

"Такая ситуация угрожает в принципе эффективному функционированию предприятий. И это огромная проблема", — отмечается в заявлении.

Сейчас цена за один кубический метр очищенной, безопасной воды вместе с водоотводом в столице Украины составляет 30 гривен, однако, если бы в прошлом году тариф не отменили, то стоила бы 40 гривен.

Как известно, тарифы на воду устанавливает Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), в крупных городах.

Тем не менее, в небольших населенных пунктах стоимость услуг по водоснабжению уже выросла или может вырасти в сентябре 2024 года. Местные власти наделены полномочиями самостоятельно устанавливать цены на эту коммунальную услугу. Это уже привело к значительному повышению тарифов — до 40% в некоторых городах.

Что еще стоит знать

Напомним, Государственная служба статистики показала, как изменилась стоимость жилищно-коммунальных услуг за последний год. Больше всего подорожала электрическая энергия.

Также мы писали, что правительство планирует сократить расходы из государственного бюджета более чем на 7 млрд гривен на жилищные субсидии в 2025 году. Также предусмотрено меньшее количество субсидиантов.

коммунальные услуги ЖКХ водоснабжение вода цены в Украине

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

12:26 Пять миллионов на автовышку — коммунальщики в Южном объявили тендер

12:12 Метеозависимых ждет опасность — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:01 Казнь военного ВСУ мечом — прокуроры начали расследование

11:58 На Одесчине мужчина убил свою жену во время скандала и пытался избежать ответственности

11:47 Тарифы на воду могут вырасти — заявление Ассоциации водоканалов

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

11:44 Мудрик может перейти в клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов

11:43 Надо срочно сделать это — Борис Джонсон назвал три вещи, которые нужны для спасения Украины

11:42 Бронирование от мобилизации аграриев — как изменились правила

11:22 Дело о расстреле винницких полицейских, в котором подозревают одесситов, передали в суд — детали

12:26 Пять миллионов на автовышку — коммунальщики в Южном объявили тендер

12:12 Метеозависимых ждет опасность — прогноз магнитных бурь на сегодня

12:01 Казнь военного ВСУ мечом — прокуроры начали расследование

11:58 На Одесчине мужчина убил свою жену во время скандала и пытался избежать ответственности

11:47 Тарифы на воду могут вырасти — заявление Ассоциации водоканалов

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

11:44 Мудрик может перейти в клуб, который трижды выигрывал Лигу чемпионов

11:43 Надо срочно сделать это — Борис Джонсон назвал три вещи, которые нужны для спасения Украины

11:42 Бронирование от мобилизации аграриев — как изменились правила

11:22 Дело о расстреле винницких полицейских, в котором подозревают одесситов, передали в суд — детали

11:13 Россияне нанесли мощные удары по деоккупированной Херсонщине — в полиции показали последствия

06:40 Цены за 1 кг латуни в сентябре — сколько в Украине стоят цветные металлы в Украине

06:31 Украинцев ждет сверхсложная зима, — депутат дала неутешительный прогноз о свете и тепле

13 сентября 2024
Эксклюзив

22:54 Зима близко, а свет во Львове нет — в каком состоянии энергосистема в городе

20:29 Потерял неплохой доход — сколько зарабатывал экс-министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

12 сентября 2024

06:46 Какими будут цены на iPhone 16 в Украине и как изменится стоимость других моделей после его выхода

11 сентября 2024
Эксклюзив

18:52 Поединок года — как прошли дебаты Дональда Трампа и Камалы Харрис

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит 1 кг цветных металлов в сентябре

10 сентября 2024

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

Text

11:45 Неделя памяти погибших журналистов — сколько медийщиков погибло на войне

Text

09:42 Нардеп сказал, кто будет утверждать предприятия для экономического бронирования

Text

08:00 "План победы" Украины от Зеленского и проект госбюджета-2025 — эфир Ранок.LIVE

16 сентября 2024
Text

22:30 Джонсон отметил достижение Украины во время наступательной операции на Курщине

Text

21:31 Нардеп Цымбалюк заявил, что кадровые изменения в правительстве продолжатся осенью

Text

20:38 Эксперт из ЖКХ Ненно заявила о неизбежности повышения тарифов на обслуживание домов

Text

17:44 Буданов раскрыл планы Кремля, Зеленский выступит на Генассамблее ООН — эфир Вечір.LIVE

Text

17:25 Пендзин спрогнозировал курс доллара в конце 2024 года

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине - 80x80

Зеленский ответил, было ли уже применение иранских ракет по Украине

Text

13:00 Непогода в Европе и гранты на обучение для украинцев — эфир День.LIVE

Text

12:43 Отключения точно будут — эксперт объяснил, почему зимой будут выключать свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:24 Кулеба после отставки эмоционально обратился к украинцам — что сказал

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

12 сентября 2024

06:01 Ощадбанк оставил пенсионера без денег — почему блокируют 100% суммы

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

9 сентября 2024

00:30 Друзья Джей Ло и Аффлека рассказали, чья идея была приобрести многомиллионный дом

6 сентября 2024

06:45 Тест по ПДД — укажите очередность проезда авто на перекрестке за 30 секунд

9 сентября 2024

09:41 Военные могут остаться без зарплат — в Раде сделали важное заявление

10 сентября 2024

03:20 Торт за 15 минут, всего из 5 ингредиентов — без выпечки, быстро, бюджетно и очень вкусно

12 сентября 2024

14:31 Повышение пенсий на 1500 грн — что известно о будущей индексации

13 сентября 2024

06:10 Украинцы получат доплаты к пенсиям в 889 грн — кто имеет право