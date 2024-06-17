Цены на электричество в Европе — как отличаются тарифы в разных странах

Тарифы на свет в Европе — какие цены в разных странах
В Украине даже после повышения тарифа на электрическую энергию на 60% стоимость услуги значительно ниже, чем в Европе. Известно, сколько сейчас стоит этот энергоресурс в разных европейских странах.
Об этом сообщает "Канал24".
Где самая дорогая электроэнергия в Европе
Стоимость коммунальных услуг сравнили, взяв данные с сайта Numbeo. Самые высокие цены в Европе — в Австрии, Германии, Латвии, Чехии, Эстонии. Там в среднем необходимо отдавать за коммуналку 265-335 евро ежемесячно (в пересчете в гривне — 11,17 тыс. — 14,62 тыс. грн).
Самые дешевые ЖКУ: в Украине, Албании, Мальте, Исландии и Швеции. Средняя платежка составляет 75-100 евро (3,27-4,34 тыс. грн).
Как свидетельствуют данные Евростата, к концу прошлого года, самые высокие цены на электроэнергию фиксировали в Германии, Ирландии и Бельгии, где она стоит от 0,40 евро до 0,37 евро киловатт-час (до 17 грн).
В Лихтенштейне, Дании, Кипре, Италии, Чехии и Латвии стоимость света составляет 0,27-0,35 к евро (12-15 грн).
Самые низкие цены на электричество
И до, и после повышения тарифа электроэнергия в Украине остается самой дешевой среди других стран Европы — 4,32 грн за киловатт-час.
Также низкие цены в Черногории, Боснии и Герцеговине. Там стоимость ресурса составляет 0,08 и 0,09 евро (3,4 грн и почти 4 грн).
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине претендовать на получение жилищной субсидии могут не только владельцы жилья или прописанные в нем члены семьи. На помощь по оплате коммунальных услуг имеют право арендаторы и внутренне перемещенные лица.
Также мы писали, что в Украине хотят пересмотреть тарифы на коммунальные услуги. Национальный банк подчеркнул, что после отмены моратория на рост цен коммунальных услуг стоимость тарифов будет повышаться.
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