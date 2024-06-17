Ціни на електрику в Європі — як відрізняються тарифи в різних країнах

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні навіть після підвищення тарифу на електричну енергію на 60% вартість послуги значно нижча, ніж у Європі. Відомо, скільки зараз коштує цей енергоресурс в різних європейських країнах.

Про це повідомляє "Канал24".

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Де найдорожча електроенергія у Європі

Вартість комунальних послуг порівняли, взявши дані із сайту Numbeo. Найвищі ціни в Європі — в Австрії, Німеччині, Латвії, Чехії, Естонії. Там у середньому необхідно віддавати за комуналку 265-335 євро щомісяця (у перерахунку у гривні — 11,17 тис. — 14,62 тис. грн).

Найдешевші ЖКП: в Україні, Албанії, Мальті, Ісландії та Швеції. Середня платіжка становить 75-100 євро (3,27-4,34 тис. грн).

Як свідчать дані Євростату, на кінець минулого року найвищі ціни на електроенергію фіксували в Німеччині, Ірландії та Бельгії, де вона коштує від 0,40 євро до 0,37 євро за кіловат-годину (до 17 грн).

У Ліхтенштейні, Данії, Кіпрі, Італії, Чехії та Латвії вартість світла становить 0,27-0,35 до євро (12-15 грн).

Джерело: Канал 24

Найнижчі ціни на електрику

І до, і після підвищення тарифу електроенергія в Україні залишається найдешевшою серед інших країн Європи — 4,32 грн за кіловат-годину.

Також невисокі ціни у Чорногорії, Боснії та Герцеговині. Там вартість ресурсу становить 0,08 та 0,09 євро (3,4 грн та майже 4 грн).

Джерело: Канал 24

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні претендувати на отримання житлової субсидії можуть не лише власники житла чи прописані у ньому члени родини. На допомогу з оплати комунальних послуг мають право також орендарі та внутрішньо переміщені особи.

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.