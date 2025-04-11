Новые тарифы на отопление — сколько будут платить киевляне после войны

Тарифы на коммуналку удивят — кто заплатит больше за отопление
Тарифы на основные коммунальные услуги для украинцев будут находиться на довоенном уровне до отмены военного положения и еще в течение полугода после этого благодаря мораторию, который ввели после полномасштабного вторжения РФ. Известно, что после войны для некоторых потребителей подорожают тарифы на отопление. Это касается, в частности, киевлян.
Так, после завершения военного положения и переходного шестимесячного периода предусматривается автоматическое увеличение стоимости тепла на 9,3%, говорится в постановлении НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг) от 22 декабря 2021 года.
Тарифы на отопление после войны — какими они будут в Киеве
Комиссия согласовала свое решение в 2025 году, постановлении о внесении изменений относительно уровня тарифов на тепло для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Если сейчас тариф на отопление для киевлян установлен на отметке в 969,89 грн/Гкал, то после войны население будет платить за тепло по новому тарифу — 1059,99 грн/Гкал.
В то же время НКРЭКУ решила сразу повысить стоимость тепловой энергии для других потребителей, которых обслуживают ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Согласно решению регулятора цена выросла более чем на 5%, и теперь тарифы таковы:
- для религиозных организаций — 2075,78 грн/Гкал;
- для бюджетных учреждений — 2075,68 грн/Гкал;
- для других потребителей — 2076,00 грн/Гкал.
Мораторий на коммуналку — какие услуги подорожали во время войны
Запрет пересматривать тарифы на время войны касается части коммунальных услуг, а именно:
- газоснабжение;
- отопления;
- горячего водоснабжения.
Цены на другие коммунальные услуги для населения, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, растут. Так, по состоянию на начало 2025 года средняя цена на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросла в целом на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подскочила в цене электрическая энергия — на 63%.
По информации госструктуры, украинцы начали платить больше и за другие услуги, в частности:
- за услугу по управлению многоквартирными домами — тариф вырос на 10,3%;
- за уборку бытовых отходов — на 9,6%;
- за содержание и ремонт жилья на 4,2%;
- за водоснабжение — на 0,7%;
- за водоотвод — на 0,6%.
Напомним, что в Украине пересмотрят список получателей жилищной субсидии, поскольку завершается отопительный сезон. Несмотря на это, субсидианты должны проверить, нужно ли повторно обращаться в ПФУ за назначением помощи.
Также мы рассказывали, сколько лет украинцам желательно хранить бумажные квитанции об уплате коммуналки. Они могут понадобиться, если возникнет спор с поставщиком услуг.
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