Новые тарифы на отопление — сколько будут платить киевляне после войны

Человек перечисляет деньги, а на столе лежат платежки за коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Тарифы на основные коммунальные услуги для украинцев будут находиться на довоенном уровне до отмены военного положения и еще в течение полугода после этого благодаря мораторию, который ввели после полномасштабного вторжения РФ. Известно, что после войны для некоторых потребителей подорожают тарифы на отопление. Это касается, в частности, киевлян.

Так, после завершения военного положения и переходного шестимесячного периода предусматривается автоматическое увеличение стоимости тепла на 9,3%, говорится в постановлении НКРЭКУ (Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и комуслуг) от 22 декабря 2021 года.

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Комиссия согласовала свое решение в 2025 году, постановлении о внесении изменений относительно уровня тарифов на тепло для ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Если сейчас тариф на отопление для киевлян установлен на отметке в 969,89 грн/Гкал, то после войны население будет платить за тепло по новому тарифу — 1059,99 грн/Гкал.

В то же время НКРЭКУ решила сразу повысить стоимость тепловой энергии для других потребителей, которых обслуживают ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Согласно решению регулятора цена выросла более чем на 5%, и теперь тарифы таковы:

для религиозных организаций — 2075,78 грн/Гкал;

для бюджетных учреждений — 2075,68 грн/Гкал;

для других потребителей — 2076,00 грн/Гкал.

Мораторий на коммуналку — какие услуги подорожали во время войны

Запрет пересматривать тарифы на время войны касается части коммунальных услуг, а именно:

газоснабжение;

отопления;

горячего водоснабжения.

Цены на другие коммунальные услуги для населения, как свидетельствуют данные Государственной службы статистики, растут. Так, по состоянию на начало 2025 года средняя цена на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива выросла в целом на 19,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего подскочила в цене электрическая энергия — на 63%.

По информации госструктуры, украинцы начали платить больше и за другие услуги, в частности:

за услугу по управлению многоквартирными домами — тариф вырос на 10,3%;

за уборку бытовых отходов — на 9,6%;

за содержание и ремонт жилья на 4,2%;

за водоснабжение — на 0,7%;

за водоотвод — на 0,6%.

Напомним, что в Украине пересмотрят список получателей жилищной субсидии, поскольку завершается отопительный сезон. Несмотря на это, субсидианты должны проверить, нужно ли повторно обращаться в ПФУ за назначением помощи.

Также мы рассказывали, сколько лет украинцам желательно хранить бумажные квитанции об уплате коммуналки. Они могут понадобиться, если возникнет спор с поставщиком услуг.