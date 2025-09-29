Тарифы на доставку газа — когда пересчитают цены и почему

Газовая плита, квитанция и деньги. Фото: Новини.LIVE

С 2026 года для украинцев, вероятно, пересчитают стоимость доставки газа. Сам тариф не должен измениться, однако стоит учесть, что ежемесячный платеж зависит от объемов потребления, которые стали известны по результатам сентября этого года.

Об этом сообщает издание ГазПравда.

Почему доставку газа пересчитают

Как пояснили эксперты, сентябрь — последний месяц газового года. Уже с 1 октября начнется так называемый "новый год" для газовиков, и именно от потребленного объема с 1 октября 2024 года до 30 сентября 2025 будет зависеть, сколько абонентам надо будет платить за доставку ресурса уже с 1 января 2026 года.

Какой будет сумма в платежках

Узнать сумму на 2026 год можно, если сделать несложный расчет:

свой годовой объем потребления газа умножаете на тариф, установленный для вашего региона;

полученную цифру делите на 12 месяцев.

Так вы узнаете свою ориентировочную сумму на 2026 год, которую придется платить за доставку газа. Чтобы обойтись без лишних начислений, важно предоставлять показания счетчика ежемесячно — с 1 по 5 число включительно.

Что еще стоит знать

Украине грозит дефицит газа во время осенне-зимнего периода, поскольку, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, до 1 ноября государство планирует закачать в хранилища 13,2 млрд кубометров газа.

"Это очень мало, это на очень теплую зиму", — сказал эксперт.

К тому же РФ может усилить обстрелы энергетической инфраструктуры. Несмотря на закупку средств ПВО, объекты все равно не получат 100% защиту от вражеских ударов.

Ранее мы рассказывали, что значительная часть украинцев будет платить за газ в октябре по 7,96 грн за кубометр. Это касается абонентов Нафтогаза. Узнавайте также, как сменить поставщика газа в Приват24.