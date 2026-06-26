Нафтогаз упростил контроль счетов: как перейти на новый способ оплаты

Газовая плита, расчеты, счета и деньги. Фото: Нафтогаз, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Газоснабжающая компания "Нафтогаз Украины" предлагает своим клиентам новый способ оплаты и контроля коммунальных счетов за услугу газоснабжения. Речь идет о сервисе, где с 10-го числа каждого месяца доступен аналог платежных квитанций.

О том, какой вариант взаимодействия предлагает Нафтогаз, рассказывают Новини.LIVE.

Что нужно знать о новом способе контроля за счетами в Нафтогазе

Как отмечают в компании, клиенты могут начать пользоваться современным способом оплаты газа в виде электронных платежных квитанций. Помимо того, что такой формат более экологичен, он всегда будет под рукой благодаря мобильному приложению "Куб".

"Бумажные платежки на всякий случай? Пора оставить их в прошлом. Сегодня оплачивать газ можно гораздо проще — через приложение "Куб". Все платежные квитанции и история оплат хранятся в одном месте, поэтому нужная информация всегда под рукой", — говорится в сообщении.

В приложении клиенты смогут:

Читайте также:

передавать данные со счетчика;

оплачивать газ;

просматривать историю расчетов;

контролировать потребление газа;

управлять различными личными счетами в едином профиле.

Согласно правилам, цифровой формат счетов доступен клиентам с 10-го числа, тогда как бумажные отправляются после 20-го.

Также сервис "Куб" предоставляет различные услуги, в частности, есть возможность мгновенного оформления необходимых документов по счетам:

справки о сверке;

справки на льготы/субсидии;

подтверждения об отсутствии задолженностей.

Кроме того, в "Кубе" граждане могут пройти тест на право оформления субсидии.

Как клиентам отказаться от бумажных квитанций

Благодаря современным сервисам владельцы лицевых счетов могут смело отказаться от старого формата платежных квитанций, выбрав единый вариант в виде цифровых счетов.

В газоснабжающей компании предусмотрена возможность отказа от бумажных платежек в личном кабинете на сайте. Для этого необходимо:

авторизоваться и зайти в личный кабинет;

выбрать опцию "Настройки";

перейти в раздел "Получать счета онлайн".

В то же время в приложении "Куб" граждане могут перейти на электронную квитанцию в разделе "Счет". В частности, после очередного осуществления расчетов нужно будет нажать на кнопку "Отказаться от бумажной квитанции".

Еще Новини.LIVE сообщали, что Нафтогаз рекомендовал гражданам, у которых в домах установлены газовые плиты, позаботиться о собственной безопасности и обратить внимание на устройства, обеспечивающие регулярный контроль качества воздуха и помогающие отслеживать утечки газа. В частности, существуют недорогие и надежные сигнализаторы газа. Такие варианты могут стоить около 1 200 грн.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Нафтогазе объяснили, почему иногда гражданам начисляют более высокие суммы в счетах за природный газ. Как правило, разница в суммах возникает из-за нарушений правил передачи данных со счетчиков. Речь идет о своевременности получения данных с 28-го по 5-е число, в противном случае сумма будет зависеть от среднегодового объема потребления газа за последний год.