Долги в браке — несет ли ответственность жена за кредит мужа

Кредиты для многих семей часто являются едва-ли не единственным способом решения финансовых вопросов — от покупки техники до приобретения жилья. В то же время при разводе займы становятся одной из главных причин бесконечных судебных споров.

Отвечает ли жена за кредит мужа, объяснили специалисты Идея Банка, передают Новини.LIVE.

Как определяется ответственность по кредиту

Все зависит от вида займа — совместный или личный. Оба супруга несут ответственность за кредит, взятый для финансирования потребностей семьи:

покупка или ремонт жилья;

лечение;

образование для членов семьи;

совместный отдых и тому подобное.

Если же средства были использованы исключительно в интересах заемщика и при этом второй партнер не выступал поручителем кредита, то это считается личным долговым обязательством. В таком случае несет ответственность только тот, кто оформил кредит.

Несет ли ответственность жена за кредит мужа

Юридическая практика показывает, что жена не обязана погашать долги мужа, если речь идет о его личном кредите, оформленном без учета интересов семьи. Особенно это касается случаев, когда женщина не была созаемщиком или финансовым поручителем и не участвовала в заключении договора.

В то же время закон предусматривает ситуации, когда ответственность за кредит может быть совместной. В частности, жену могут обязать участвовать в погашении долга, если:

Кредит был взят на нужды семьи, а средства использованы в интересах семьи. Это должно подтверждаться документально — договорами покупки жилья, квитанциями за ремонт общего дома, чеками за семейный отдых, оплату обучения детей и т.д. Займ пошел на приобретение общего имущества, которым пользуются все супруги — квартиры, дома, автомобиля, бытовой техники или мебели. Супруги совместно приняли решение о финансовых обязательствах, что было зафиксировано в письменном соглашении или подтверждено свидетелями.

Стоит отметить, что во всех случаях привлечения жены к ответственности за долг возможно только при наличии доказательств того, что кредит использовался именно в интересах семьи. Без таких подтверждений требования банка или кредитора могут быть обжалованы в суде.

Как делятся кредиты при разводе

При расторжении брака имущество, приобретенное в кредит, а также связанные с ним долговые обязательства, обычно распределяются между супругами поровну. Однако это правило действует только в отношении совместных займов, оформленных для нужд семьи.

В то же время личные кредиты, которые не имеют отношения к семейному бюджету или общему имуществу, полностью остается обязанностью того из супругов, кто их оформил.

