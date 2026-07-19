Субсидия на дрова и газ: кому выплатят почти 20 тысяч гривен и как оформить

Женщина с дровами, деньги. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виталий Чайка Редактор экономических новостей

Если вы отапливаете дом дровами или пользуетесь газом в баллонах, стоит заранее позаботиться об оформлении государственной помощи. Государство выплачивает субсидии на твердое топливо и сжиженный газ, и некоторым семьям могут предоставить почти 20 тысяч гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Почему не стоит ждать до осени

Специалисты советуют оформить помощь как можно раньше. Во-первых, так можно будет купить дрова до традиционного осеннего подорожания. Обычно ближе к холодам цены на древесину растут на 20–40%.

Во-вторых, Пенсионный фонд рассматривает документы до 10 рабочих дней, после чего ещё требуется время для перечисления средств. Также осенью увеличивается спрос на дрова, из-за чего приходится дольше ждать их доставки.

Стоит знать, что осенью сервисные центры Пенсионного фонда и ЦНАПы работают с большой нагрузкой из-за оформления различных видов социальной помощи, поэтому это еще одна причина поторопиться.

Кто может получить выплату

Субсидию предоставляют украинцам, у которых недостаточно средств для самостоятельной оплаты отопления. Главное, чтобы жилье отапливалось печью. Если дом подключен к централизованному отоплению или использует газ или электроэнергию в качестве основного источника тепла, помощь не будет предоставлена.

При рассмотрении заявлений преимущество отдается:

внутренне перемещенным лицам;

жителям прифронтовых и деоккупированных территорий;

многодетным семьям;

одиноким пенсионерам;

людям с инвалидностью.

Некоторые из этих категорий могут также получить дополнительную финансовую поддержку от международных гуманитарных организаций.

Сколько денег можно получить

Размер субсидии определяется индивидуально в зависимости от доходов семьи.

На 2026 год установлены следующие нормативы:

базовая норма — 2 тонны твёрдого топлива на одно домохозяйство;

предельная стоимость одной тонны — 4 602,57 грн;

максимальная базовая выплата — 9 205,14 грн.

Однако в прифронтовых регионах при поддержке международных доноров единовременная помощь на закупку дров может составить до 19 400 гривен.

Отдельно компенсируются и расходы на сжиженный газ в баллонах:

для 1–2 человек — до 920,52 грн;

для 3–4 человек — до 1 380,78 грн;

для семей из пяти и более человек — до 1 841,04 грн.

Какие документы необходимы

Для оформления пособия необходимо подать:

заявление;

декларацию о доходах и имущественном положении;

паспорт;

идентификационный код;

реквизиты банковского счета;

документ, подтверждающий наличие печного отопления.

Как подать заявление

Оформить субсидию можно несколькими способами:

через портал "Дія";

на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

в сервисном центре Пенсионного фонда;

в ЦНАП;

через орган местного самоуправления;

по почте.

После получения всех документов Пенсионный фонд принимает решение в течение 10 рабочих дней. Если заявление будет одобрено, деньги единовременно перечислятся на банковский счет заявителя.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с июля в отдельных городах Украины выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение. В Пенсионном фонде пояснили, что из-за подорожания коммунальных услуг размер жилищной субсидии будет автоматически пересчитан с учетом новых тарифов, поэтому получателям помощи не нужно подавать никаких дополнительных заявлений.

Также Новини.LIVE писали, что украинцы могут оформить жилищную субсидию по упрощенной процедуре. Достаточно подать заявление в электронном формате, а большинство необходимых данных Пенсионный фонд получит самостоятельно из государственных реестров. Для этого нужно заполнить лишь базовую информацию о себе, а весь процесс можно пройти через смартфон или компьютер.