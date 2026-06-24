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Главная Финансы Субсидия через смартфон: какие документы нужны и другие нюансы

Субсидия через смартфон: какие документы нужны и другие нюансы

Ua ru
Дата публикации 24 июня 2026 08:50
Оформление субсидии через смартфон: как подать упрощенное заявление
Коммунальные счета, газовая плита. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине продолжает действовать упрощенный механизм подачи заявления на оформление жилищной субсидии "в один клик" в электронном формате. Речь идет о предоставлении меньшего количества документов, поскольку они будут автоматически получены из государственных реестров.

О том, кто и как сможет оформить субсидию через смартфон, рассказывают Новини.LIVE.

Как подать упрощенное заявление на назначение субсидии

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), речь идет о максимально упрощенной процедуре обращения граждан за назначением жилищной субсидии.

Для оформления помощи от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданину достаточно лишь подать упрощенное заявление в электронном формате через мобильное приложение Пенсионного фонда. Кроме того, такой вариант обращения доступен через:

  • подачу заявления на портале электронных услуг ПФУ;
  • обращение через портал государственных услуг "Дія".

Для электронного обращения через личный кабинет ПФУ необходимо:

Читайте также:
  1. Авторизоваться или войти в личный кабинет с помощью КЭП или BankID;
  2. Перейти в раздел "Взаимодействие с ПФУ";
  3. Выбрать опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу";
  4. Заполнить заявление и дать согласие на автоматический обмен данными;
  5. Проверить правильность данных;
  6. Подписать заявление электронной подписью.

В упрощенное заявление необходимо внести только базовую личную информацию, а остальные данные будут автоматически подтянуты из государственных реестров. Речь идет о следующих данных:

  • фамилия, имя и отчество;
  • серия и номер паспорта;
  • идентификационный код заявителя и лиц, входящих в состав домохозяйства;
  • адрес и банковский счет (в формате IBAN), на который должна поступить выплата;
  • подпись упрощенного заявления (с помощью квалифицированной электронной подписи).

После получения информации из государственных реестров, необходимой для определения права семьи на субсидию, Пенсионный фонд на основании полученных данных примет решение о рассмотрении заявления.

Другие варианты обращения за субсидией

В ПФУ отмечают, что ранее утвержденная процедура обращения за назначением жилищной субсидии с полным пакетом документов также остается в силе, поэтому при желании человек может оформить помощь в обычном порядке.

В бумажной форме можно подать заявление на субсидию:

  • лично обратившись в любой сервисный центр Пенсионного фонда;
  • к уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового или городского совета;
  • отправив заявление по почте на адрес ПФУ.

Ранее Новини.LIVE сообщали, почему можно лишиться жилищной субсидии из-за родственников. При оформлении помощи учитывается материальное положение всех лиц, зарегистрированных по месту жительства. В частности, в некоторых случаях учитываются дети пенсионеров, которые могут давно проживать отдельно. Известно, как не лишиться субсидии из-за прописанных в жилье родственников.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что в Украине некоторым пенсионерам предоставлено уникальное право вообще не платить за жилищно-коммунальные услуги благодаря государственным льготам. Однако такая помощь доступна не каждому. Право на нее предоставляется в зависимости от профессии, страхового стажа, места проживания и дохода домохозяйства.

коммунальные услуги субсидии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
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