Дополнительные суммы за газ: кто из украинцев должен заплатить 3 100 грн в 2026 году

Люди с бумагами, деньги.

В мае 2026 года в ряде областей специалисты газовой сферы продолжат проводить техническое обследование внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов. Учитывая это, в частности, в Киевском регионе некоторым из потребителей нужно будет отдельно заплатить от 41 до 3 100 грн.

Об этом свидетельствует обнародованная информация Киевского филиала "Газсети", передают Новини.LIVE.

Кто из украинцев дополнительно заплатит за газ в мае

Как отмечают в компании, в мае на Киевщине специалисты обследуют внутридомовые системы газоснабжения еще почти 400 многоквартирных домов.

В рамках обследования в домах проверят:

Герметичность соединения газопроводов/оборудования (устранят утечки газа); Плотность и крепление газопровода; Наличие футляров в местах прокладки через конструкции дома.

"В мае мы обследуем внутридомовые системы газоснабжения в 391 многоквартирном доме региона. Во время обслуживания мы проверяем герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, испытываем систему на плотность и устраняем утечки газа. Заботимся о безопасности вашего дома ежедневно!", — говорится в сообщении.

Такие техосмотры газовых сетей домов должны осуществляться раз в несколько лет. Частота зависит от срока эксплуатации многоэтажки:

если газовые сети дома эксплуатируют более 25 лет — раз в три года;

если сетям менее 25 лет — раз в пять лет.

С графиками проведения работ можно ознакомиться на сайтах филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины" в разделе "Техническое обслуживание ВБСГ", в частности, на сайте Киевского филиала "Газсети".

Цены на услугу по техобслуживанию газовых сетей

Согласно обнародованной ориентировочной сметной стоимости технического обслуживания многоквартирных домов на 2026 год, суммы в Киевском регионе будут существенно различаться. В частности, наименьшая стоимость составляет 41 грн, а самая высокая — 3 100 грн.

Она зависит от таких факторов:

количества квартир в доме;

состояния сетей и газового оборудования;

региона, где расположено жилье.

Чем больше будет квартир в многоэтажке, тем меньше будет протяженность коммуникаций, а потому ниже цена будет на квартиру.

Цены. Источник: Газсети

После осуществления проверки совокупную стоимость обследования распределят пропорционально между всеми жителями дома.

В законе "О жилищно-коммунальных услугах" указано, что в стандартную оплату за газ не входят расходы на ремонты и обслуживание газовых коммуникаций, поэтому следует ждать "третью платежку".

Расходы по содержанию коммуникаций должны нести владельцы, совладельцы и управляющие домами.

