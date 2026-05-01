Дополнительные суммы за газ: кто из украинцев должен заплатить 3 100 грн в 2026 году

Дополнительные квитанции за газ: кто должен заплатить 3 100 грн
В мае 2026 года в ряде областей специалисты газовой сферы продолжат проводить техническое обследование внутридомовых систем газоснабжения многоквартирных домов. Учитывая это, в частности, в Киевском регионе некоторым из потребителей нужно будет отдельно заплатить от 41 до 3 100 грн.
Об этом свидетельствует обнародованная информация Киевского филиала "Газсети", передают Новини.LIVE.
Кто из украинцев дополнительно заплатит за газ в мае
Как отмечают в компании, в мае на Киевщине специалисты обследуют внутридомовые системы газоснабжения еще почти 400 многоквартирных домов.
В рамках обследования в домах проверят:
- Герметичность соединения газопроводов/оборудования (устранят утечки газа);
- Плотность и крепление газопровода;
- Наличие футляров в местах прокладки через конструкции дома.
"В мае мы обследуем внутридомовые системы газоснабжения в 391 многоквартирном доме региона. Во время обслуживания мы проверяем герметичность соединений газопроводов и газового оборудования, испытываем систему на плотность и устраняем утечки газа. Заботимся о безопасности вашего дома ежедневно!", — говорится в сообщении.
Такие техосмотры газовых сетей домов должны осуществляться раз в несколько лет. Частота зависит от срока эксплуатации многоэтажки:
- если газовые сети дома эксплуатируют более 25 лет — раз в три года;
- если сетям менее 25 лет — раз в пять лет.
С графиками проведения работ можно ознакомиться на сайтах филиалов ООО "Газораспределительные сети Украины" в разделе "Техническое обслуживание ВБСГ", в частности, на сайте Киевского филиала "Газсети".
Цены на услугу по техобслуживанию газовых сетей
Согласно обнародованной ориентировочной сметной стоимости технического обслуживания многоквартирных домов на 2026 год, суммы в Киевском регионе будут существенно различаться. В частности, наименьшая стоимость составляет 41 грн, а самая высокая — 3 100 грн.
Она зависит от таких факторов:
- количества квартир в доме;
- состояния сетей и газового оборудования;
- региона, где расположено жилье.
Чем больше будет квартир в многоэтажке, тем меньше будет протяженность коммуникаций, а потому ниже цена будет на квартиру.
После осуществления проверки совокупную стоимость обследования распределят пропорционально между всеми жителями дома.
В законе "О жилищно-коммунальных услугах" указано, что в стандартную оплату за газ не входят расходы на ремонты и обслуживание газовых коммуникаций, поэтому следует ждать "третью платежку".
Расходы по содержанию коммуникаций должны нести владельцы, совладельцы и управляющие домами.
