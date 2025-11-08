Как украинцам подзаработать в Польше осенью — простой способ, о котором знают не все

Польские злотые. Фото: Pixabay

Осенью в Польше можно заработать, собирая и сдавая каштаны. В 2025 году их принимают в среднем от 0,5 до 0,7 злотого за килограмм в зависимости от воеводства. В отдельных случаях можно получить более высокую цену.

Об этом сообщается на портале "Я в Польше".

Реклама

Читайте также:

Какие каштаны принимают в Польше

Приемные пункты готовы платить деньги за дикие (не съедобные) каштаны, которые должны быть сухими, чистыми, без кожуры, плесени или посторонних запахов. Чтобы не получить отказ в приеме собранных плодов, каштаны надо тщательно перебрать дома и хранить в сетках или проветриваемых мешках.

Прежде чем продавать каштаны, необходимо позвонить в приемный пункт и сообщить общий вес собранных плодов. Работник, который будет оформлять заявку, проинформирует о возможной дате визита и актуальную цену за килограмм.

Где больше всего платят за каштаны

Осенью 2025 года за каштаны в Польше платят меньше чем в прошлом году — от 0,5 до 0,7 злотых в среднем. Цена может быть выше, если доставлять товар в пункт приема самостоятельно.

Прошлой осенью в отдельных воеводствах плоды принимали почти вдвое дороже, и за 100 килограммов можно было выторговать 120 злотых и более.

Сейчас самые высокие ставки при приеме каштанов обычно предлагают вблизи крупных городов в таких воеводствах Польши:

Мазовецкое;

Силезское;

Великопольское.

Немного ниже цены, однако большее количество пунктов приема каштанов в Подкарпатском, Люблинском и Свентокшиском воеводствах.

Стоит также учесть, что в некоторых приемных пунктах есть условие — необходимо собрать минимум 300 килограммов каштанов. Поэтому этот момент необходимо уточнять заранее.

Ранее мы писали, что с 3 ноября по 15 декабря в Польше можно подать заявку на получение отопительного ваучера на сумму до 3 500 злотых. Это финансовая помощь для покрытия расходов на тепло в связи с повышением тарифов на централизованное отопление.

Также узнавайте, сколько понадобится денег на первое время в Польше.