Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Деньги под ногами — как украинцы в Польше могут подзаработать

Деньги под ногами — как украинцы в Польше могут подзаработать

Ua ru
Дата публикации 8 ноября 2025 11:00
обновлено: 10:18
Как украинцам подзаработать в Польше осенью — простой способ, о котором знают не все
Польские злотые. Фото: Pixabay

Осенью в Польше можно заработать, собирая и сдавая каштаны. В 2025 году их принимают в среднем от 0,5 до 0,7 злотого за килограмм в зависимости от воеводства. В отдельных случаях можно получить более высокую цену.

Об этом сообщается на портале "Я в Польше".

Реклама
Читайте также:

Какие каштаны принимают в Польше

Приемные пункты готовы платить деньги за дикие (не съедобные) каштаны, которые должны быть сухими, чистыми, без кожуры, плесени или посторонних запахов. Чтобы не получить отказ в приеме собранных плодов, каштаны надо тщательно перебрать дома и хранить в сетках или проветриваемых мешках.

Прежде чем продавать каштаны, необходимо позвонить в приемный пункт и сообщить общий вес собранных плодов. Работник, который будет оформлять заявку, проинформирует о возможной дате визита и актуальную цену за килограмм.

Где больше всего платят за каштаны

Осенью 2025 года за каштаны в Польше платят меньше чем в прошлом году — от 0,5 до 0,7 злотых в среднем. Цена может быть выше, если доставлять товар в пункт приема самостоятельно.

Прошлой осенью в отдельных воеводствах плоды принимали почти вдвое дороже, и за 100 килограммов можно было выторговать 120 злотых и более.

Сейчас самые высокие ставки при приеме каштанов обычно предлагают вблизи крупных городов в таких воеводствах Польши:

  • Мазовецкое;
  • Силезское;
  • Великопольское.

Немного ниже цены, однако большее количество пунктов приема каштанов в Подкарпатском, Люблинском и Свентокшиском воеводствах.

Стоит также учесть, что в некоторых приемных пунктах есть условие — необходимо собрать минимум 300 килограммов каштанов. Поэтому этот момент необходимо уточнять заранее.

Ранее мы писали, что с 3 ноября по 15 декабря в Польше можно подать заявку на получение отопительного ваучера на сумму до 3 500 злотых. Это финансовая помощь для покрытия расходов на тепло в связи с повышением тарифов на централизованное отопление.

Также узнавайте, сколько понадобится денег на первое время в Польше.

Польша работа деньги украинцы в Польше заработок
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации