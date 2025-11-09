Семейная помощь в Польше — сколько могут получить украинцы и как оформить

Семья с ребенком. Фото: Freepik

Украинцы, которые переехали в Польшу, могут не только найти приют и работу, но и воспользоваться системой социальной поддержки, доступной для местных жителей. Среди таких выплат — семейная помощь (Zasiłek rodzinny), которая призвана поддержать родителей в воспитании детей и покрытии ежедневных расходов.

Новини.LIVE рассказывают, как украинцам оформить этот вид выплат и на какие суммы можно рассчитывать в 2025 году.

Что такое Zasiłek rodzinny и кому ее выплачивают

Zasiłek rodzinny или семейная помощь — это ежемесячные выплаты родителям или опекунам в Польше для частичной компенсации расходов на воспитание детей, если семейного дохода на эти цели не хватает. Как объясняется на специализированном портале YAVP, она предоставляется:

родителям (одному из родителей или законному опекуну ребенка);

фактическому опекуну ребенка;

лицу, которое учится в Польше.

Возможность получения помощи напрямую зависит от семейного дохода, который не должен превышать 674 злотых (на одного человека) или 764 злотых при наличии в семье ребенка с инвалидностью.

В случае превышения дохода применяется правило "злотый за злотый" — сумма помощи уменьшается равнозначно к сумме, которая выше критерия дохода.

Какую сумму семейной помощи могут получить украинцы

В 2025 году Zasiłek rodzinny составляет:

95 злотых на ребенка до 5 лет;

124 злотых на ребенка от 5 до 18 лет;

135 злотых на ребенка от 18 до 24 лет (если он учится).

К этому виду помощи в Польше также предусмотрены приложения — отдельно подавать на них заявки не нужно. Лица, которым уже назначили Zasiłek rodzinny, в зависимости от обстоятельств получают:

1 000 злотых единовременно — за рождение ребенка;

400 злотых в месяц — во время отпуска по уходу за ребенком;

193 злотых в месяц — за самостоятельное воспитание ребенка (но не более 386 злотых на всех детей);

95 злотых в месяц — на третьего и каждого последующего ребенка в многодетной семье;

90 злотых в месяц — за обучение и реабилитацию ребенка до 5 лет с инвалидностью;

110 злотых в месяц — за обучение и реабилитацию ребенка от 5 лет с инвалидностью;

100 злотых единовременно — в начале учебного года;

113 злотых в месяц — если ребенок учится в школе, которая расположена в другом городе Польши.

Как оформить Zasiłek rodzinny

Украинцы с временной защитой в Польше, или те, которые находятся в стране на основании Карты постоянного побыта или Карты побыта с доступом к рынку труда, для получения семейной помощи должны подать заявку через местный MOPS (Городской центр социальной помощи) или через онлайн-платформы.

