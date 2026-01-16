Видео
Минимальная зарплата — кому могут поднять выплаты до 40 тыс. грн

Минимальная зарплата — кому могут поднять выплаты до 40 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 14:30
Минимальная зарплата — кому из специалистов предлагают повысить выплаты до 40 тыс. грн
Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE

Украинские депутаты инициируют повышение заработной платы работникам медицинской сферы, на которых лежит усиленная ответственность и нагрузка во время военного положения. В Верховную Раду внесли соответствующий законопроект.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Минимальная зарплата в 40 тыс. грн для медиков

Речь идет о проекте закона №14357, предусматривающем внесение изменений в закон "О Госбюджете Украины на 2026 год". Документ предлагает установить справедливый размер минимальной заработной платы работникам сферы здравоохранения.

Соответствующую инициативу проанализировал адвокат Олег Юдин, отметив, что нормы проекта закона установят минимально гарантированный размер заработной платы для всех работников отрасли здравоохранения.

Если документ пройдет оба чтения и утверждение президентом, то минимальная оплата труда медиков будет составлять не менее 40 тыс. грн ежемесячно. Такой уровень заработной платы будут получать не только врачи, но и медсестры, интерны и другие работники этой сферы.

"В отличие от нынешних "минимальных окладов", это требование распространяется и на частные заведения. 40 000 грн для всех "работников сферы здравоохранения". Не только для врачей", — сообщил юрист.

Норма должна распространиться на:

  • коммунальные некоммерческие предприятия;
  • медицинские учреждения, содержащиеся за счет бюджета;
  • частные учреждения здравоохранения.

Законопроект №14357 передали на ознакомление в Комитет Верховной Рады по вопросам бюджета.

Карточка законопроекта №14357. Источник: ВРУ

Что еще известно о повышении зарплат врачей

Ранее премьер Юлия Свириденко отмечала, что в госбюджете на 2026 год правительство заложило увеличенный объем финансирования экстренной медицины.

Соответствующий шаг позволит в текущем году установить базовую заработную плату для медиков скорой помощи на уровне 35 тыс. грн.

Также в 2026 году Кабинет министров уделил особое внимание прифронтовым регионам. Медики, которые работают в таких районах, получат большую финансовую поддержку.

Для работников прифронтовых больниц отменили понижающий коэффициент оплаты труда. Планируют повысить заработную плату семейным врачам на таких территориях до 35 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что работники государственных и коммунальных учреждений имеют право на надбавки к должностным окладам за выслугу лет. В 2026 году правила несколько изменились.

Еще писали, какие минимальные оклады предусмотрены для учителей в 2026 году. В частности, для них сохранена доплата в 2 тыс. и 4 тыс. грн.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
