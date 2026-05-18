Доллар на черном рынке демонстрирует странный тренд: актуальный курс 18 мая

Люди возле пункта обмена валют. Фото: Новини.LIVE

Предпоследняя неделя мая началась с роста курса доллара в Украине. Нацбанк установил его на уровне 44,0725 грн/долл. (+0,12 грн). Котировки в банках выросли до 44,37 грн/долл. (+0,12 грн) в продаже и 43,85 грн/долл. (+0,10 грн) в покупке.

Новини.LIVE рассказывают, по сколько обменивают доллары частники.

Что происходит с курсом доллара на черном рынке

С начала суток и примерно до 8:00 в понедельник, 18 мая, американская валюта на черном рынке держалась отметок 43,97 грн/долл. в продаже и 43,88 грн/долл. в покупке, как свидетельствуют данные сервиса "Минфин". Однако уже ближе к 9:00 частники повысили курс покупки до 43,90 грн/долл., в то же время в продаже валюта подешевела до 43,96 грн/долл.

В 11:00 курс продажи резко рванул вверх, достигнув 44,00 грн/долл. Через несколько часов ситуация стабилизировалась — доллар закрепился на уровне 43,97 грн в продаже и 43,90 грн в покупке.

Курс доллара на черном рынке 18 мая. Фото: скриншот

Каким может быть курс доллара в ближайшее время

Экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ в экспертной колонке для Новини.LIVE отмечает, что нынешний объем международных резервов Нацбанка позволяет и в дальнейшем сдерживать резкие валютные колебания и поддерживать курс доллара в ориентировочном диапазоне 42-44 гривны.

По его словам, дальнейшая ситуация на валютном рынке во многом будет зависеть от внешних факторов и развития событий в мире. Если глобальное напряжение будет постепенно спадать, курс американской валюты, вероятно, будет оставаться относительно стабильным - на уровне около 43-44 грн за доллар.

Впрочем, в случае ухудшения геополитической ситуации и новых экономических рисков гривна может ослабнуть сильнее. Тогда доллар способен перейти в другой ценовой коридор — примерно 44-46 грн.

По мнению эксперта, в дальнейшем возможны два основных сценария: либо постепенное и умеренное снижение стоимости гривны, либо длительный период относительной стабильности в новых валютных пределах.

