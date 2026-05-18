Долар на чорному ринку демонструє дивний тренд: актуальний курс 18 травня

Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Передостанній тиждень травня почався зі зростання курсу долара в Україні. Нацбанк встановив його на рівні 44,0725 грн/дол. (+0,12 грн). Котирування у банках зросли до 44,37 грн/дол. (+0,12 грн) у продажу та 43,85 грн/дол. (+0,10 грн) у купівлі.

Новини.LIVE розповідають, за скільки обмінюють долари приватники.

Що відбувається з курсом долара на чорному ринку

Від початку доби і приблизно до 8:00 у понеділок, 18 травня, американська валюта на чорному ринку трималася позначок 43,97 грн/дол. у продажу та 43,88 грн/дол. у купівлі, як свідчать дані сервісу "Мінфін". Проте вже ближче до 9:00 приватники підвищили курс купівлі до 43,90 грн/дол., водночас у продажу валюта подешевшала до 43,96 грн/дол.

Об 11:00 курс продажу різко рвонув вгору, сягнувши 44,00 грн/дол. За кілька годин ситуація стабілізувалася — долар закріпився на рівні 43,97 грн у продажу та 43,90 грн у купівлі.

Курс долара на чорному ринку 18 травня. Фото: скриншот

Яким може бути курс долара найближчим часом

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в експертній колонці для Новини.LIVE зазначає, що нинішній обсяг міжнародних резервів Нацбанку дає змогу й надалі стримувати різкі валютні коливання та підтримувати курс долара в орієнтовному діапазоні 42–44 гривні.

За його словами, подальша ситуація на валютному ринку багато в чому залежатиме від зовнішніх факторів і розвитку подій у світі. Якщо глобальна напруга поступово спадатиме, курс американської валюти, ймовірно, залишатиметься відносно стабільним — на рівні близько 43–44 грн за долар.

Втім, у разі погіршення геополітичної ситуації та нових економічних ризиків гривня може ослабнути сильніше. Тоді долар здатен перейти в інший ціновий коридор — приблизно 44–46 грн.

На думку експерта, надалі можливі два основні сценарії: або поступове й помірне зниження вартості гривні, або тривалий період відносної стабільності в нових валютних межах.

