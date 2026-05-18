Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Дивна динаміка на чорному ринку: як змінився курс долара

Дивна динаміка на чорному ринку: як змінився курс долара

Ua ru
Дата публікації: 18 травня 2026 15:49
Долар на чорному ринку демонструє дивний тренд: актуальний курс 18 травня
Люди біля пункту обміну валют. Фото: Новини.LIVE

Передостанній тиждень травня почався зі зростання курсу долара в Україні. Нацбанк встановив його на рівні 44,0725 грн/дол. (+0,12 грн). Котирування у банках зросли до 44,37 грн/дол. (+0,12 грн) у продажу та 43,85 грн/дол. (+0,10 грн) у купівлі.

Новини.LIVE розповідають, за скільки обмінюють долари приватники.

Що відбувається з курсом долара на чорному ринку

Від початку доби і приблизно до 8:00 у понеділок, 18 травня, американська валюта на чорному ринку трималася позначок 43,97 грн/дол. у продажу та 43,88 грн/дол. у купівлі, як свідчать дані сервісу "Мінфін". Проте вже ближче до 9:00 приватники підвищили курс купівлі до 43,90 грн/дол., водночас у продажу валюта подешевшала до 43,96 грн/дол.

Об 11:00 курс продажу різко рвонув вгору, сягнувши 44,00 грн/дол. За кілька годин ситуація стабілізувалася — долар закріпився на рівні 43,97 грн у продажу та 43,90 грн у купівлі.

Курс 18.05
Курс долара на чорному ринку 18 травня. Фото: скриншот

 

Читайте також:

Яким може бути курс долара найближчим часом

Економіст та фінансовий аналітик Олексій Кущ в експертній колонці для Новини.LIVE зазначає, що нинішній обсяг міжнародних резервів Нацбанку дає змогу й надалі стримувати різкі валютні коливання та підтримувати курс долара в орієнтовному діапазоні 42–44 гривні.

За його словами, подальша ситуація на валютному ринку багато в чому залежатиме від зовнішніх факторів і розвитку подій у світі. Якщо глобальна напруга поступово спадатиме, курс американської валюти, ймовірно, залишатиметься відносно стабільним — на рівні близько 43–44 грн за долар.

Втім, у разі погіршення геополітичної ситуації та нових економічних ризиків гривня може ослабнути сильніше. Тоді долар здатен перейти в інший ціновий коридор — приблизно 44–46 грн.

На думку експерта, надалі можливі два основні сценарії: або поступове й помірне зниження вартості гривні, або тривалий період відносної стабільності в нових валютних межах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що деякі українці можуть отримати до 5 000 доларів грошової допомоги. У травні-червні 2026 року Данська рада у справах біженців/DRC прийматиме заявки на виплати. Повідомлення про те, чи потрапив заявник до шорт-листа, надійде упродовж максимум трьох місяців.

Також Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку можуть відмовити в обміні валют. Фінустанова діє відповідно до постанови Національного банку України (НБУ) № 18. Документ передбачає певні обмеження для окремих клієнтів.

Ваша пробная версия Premium закончилась

курс валют курс долара чорний ринок
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації