Выплаты украинцам в Германии — правительство одобрило новый законопроект

Человек считает евро. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, уже вскоре могут потерять право на социальную поддержку для безработных — так называемый Bürgergeld ("деньги для граждан"). Такое изменение предусматривает законопроект министерства труда, который федеральное правительство одобрило в среду, 19 ноября.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Реклама

Читайте также:

Что изменится для украинцев в Германии

В будущем украинцы, получившие временную защиту после 1 апреля 2025 года и не имеющие собственных ресурсов для существования, смогут претендовать только на выплаты, доступные искателям убежища из других стран.

Речь идет о значительно более низких суммах, чем наши граждане в Германии получают сейчас. Например, человек, который живет самостоятельно и получает Bürgergeld, может ежемесячно рассчитывать на максимум 563 евро, тогда как заявители на убежище получают лишь 441 евро.

"Они (украинцы — Ред.) приравниваются к людям, которые приезжают к нам как беженцы из других стран и по другим причинам", — приводит агентство dpa объяснения министерства труда.

Чтобы норма вступила в силу, документ еще должны рассмотреть и принять Бундестаг и Бундесрат — палата представителей федеральных земель. Точные сроки представления законопроекта в парламент пока не определены.

Кого не коснутся изменения

Проект закона предусматривает, что украинцы, которые получили временную защиту до 1 апреля 2025 года, продолжат получать нынешнюю социальную поддержку без изменений.

Что касается тех, кто прибыл после этой даты и уже получает Bürgergeld — выплаты будут сохраняться только до завершения периода, на который они были назначены.

Если после этого такие беженцы снова будут нуждаться в помощи, претендовать на Bürgergeld они уже не смогут. Кроме того, вместо центров занятости (Jobcenter) их вопросами будут заниматься социальные службы общины по месту жительства. Возвращение к предыдущим выплатам закон не допускает.

В министерстве труда ФРГ отмечают, что правительство и в дальнейшем стремится к скорейшей и стабильной интеграции украинцев на рынок труда. По состоянию на октябрь 2025 года в Германии проживало около 1,26 млн человек, бежавших от российской агрессии, и примерно 700 тысяч из них имели право на социальную помощь, включая 200 тысяч детей.

Ранее мы рассказывали, сколько наличных денег разрешается хранить дома в Германии.

Также узнавайте, почему жители Германии вынуждены платить за дождь.