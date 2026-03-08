Видео
Україна
Видео

Для уволенных срочников ввели новую выплату — детали

Для уволенных срочников ввели новую выплату — детали

Ua ru
Дата публикации 8 марта 2026 19:40
Уволенным со срочной службы выплатят материальную помощь — сроки и размер выплат
Материальная помощь уволенным со срочной службы. Фото: Новини.LIVE, Генштаб. Коллаж: Новини.LIVE

После увольнения со срочной службы украинцы будут получать материальную помощь. Размер выплат зависит от того, работал срочник до призыва или нет.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета, передают Новини.LIVE.

Читайте также:

Сколько будут выплачивать уволенным срочникам

Порядок выплаты материальной помощи лицам, уволенным со срочной военной службы в Украине, который Кабмин утвердил Постановлением №285 от 4 марта 2026 года, предусматривает, что выплата будет осуществляться в размере:

  • средней заработной платы на дату увольнения в связи с призывом на срочную военную службу, но не менее прожиточного минимума для трудоспособных лиц — тем, кто работал до призыва;
  • прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года, установленного на день призыва на срочную военную службу — тем, кто ранее не работал.

Таким образом, государство предусмотрело гарантированный минимальный уровень помощи всем военнослужащим, даже если они не имели официального дохода до призыва.

Как получить материальную помощь

Выплату будет осуществлять Пенсионный фонд Украины. Деньги будут начислять в течение одного месяца со дня постановки на воинский учет по месту жительства лица, уволенного со срочной военной службы.

Чтобы получить материальную помощь, военнослужащему нужно обратиться с соответствующим заявлением в территориальный центр комплектования и социальной поддержки по месту постановки на воинский учет.

К заявлению нужно приложить следующие документы:

  • сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц;
  • копию трудовой книжки, заверенной по последнему месту работы;
  • заявление на перечисление пособия на счет в банке.

ТЦК в течение 10 дней с момента постановки лица на учет должен направить документы в Пенсионный фонд.

Ранее мы рассказывали, что после увольнения из ВСУ защитники получают специальную выплату от государства. Это касается, в частности тех граждан, которые были мобилизованы в особый период.

Также узнавайте о выплатах военнослужащим, раненым в бою. В Минобороны назвали размер денежной помощи и условия получения.

выплаты армия материальная помощь Срочная служба срочники
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина
