Минимальная зарплата в Украине — как может измениться в 2026 году

Минимальная зарплата в Украине — как может измениться в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 11 августа 2025 14:30
Минимальная зарплата в 2026 году — профсоюзы озвучили новые предложения
Деньги и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В конце июля 2025 года состоялось заседание Совместного представительского органа объединений профсоюзов, где одобрили предложения к законопроекту "О Госбюджете-2026". Требования относительно нового уровня прожиточного минимума и минимальной заработной платы уже передали на рассмотрение Министерству финансов Украины.

Об этом говорится в соответствующем решении Профсоюзов от 22 июля 2025 года.

Новый уровень прожиточного минимума

Как отмечается, среди основных предложений пересмотр уровня прожиточного минимума. Его просят установить с января 2026 года на таком уровне:



  • 8,62 тыс. грн — на одного человека в расчете за месяц;
  • 7,74 тыс. грн — на детей до шести лет;
  • 9,79 тыс. грн — на детей от шести до 18 лет;
  • 11,67 тыс. грн — для трудоспособных лиц;
  • 7,32 тыс. грн — для нетрудоспособных лиц.

Новый уровень минимальной зарплаты

Согласно документу, профсоюзы предлагают установить новый уровень минимальной заработной платы с 1 января 2026 года на уровне не ниже:

  • 50% от прогнозируемой среднемесячной заработной платы (около 12,19 тыс. грн);
  • фактического уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

При этом при условии роста инфляции или средней заработной платы необходимо предусмотреть автоматическое повышение минимальной заработной платы.

Осуществление индексации доходов и оплаты труда

В законопроекте по бюджету на следующий год профсоюзы также просят предусмотреть осуществление:

  • полноценной индексации доходов в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения";
  • установление размера оклада по первому тарифному разряду Единой тарифной сетки на уровне минималки, однако не ниже уровня фактического прожиточного минимума;
  • полного финансирования гарантий в оплате труда работников бюджетной сферы;
  • системной реформы оплаты труда в бюджетной и государственной сфере с прозрачным соотношением зарплат между должностями разного уровня.

Минималка без включения доплат и надбавок

Также профсоюзы предлагают внести изменения в закон "Об оплате труда" в вопросе неучета некоторых сумм доплат и надбавок. А именно:

  • стимулирующие и компенсационные выплаты;
  • надбавки и доплаты, не связанные с выполнением норм труда;
  • повышений окладов.

Такой подход позволит отделить чистый размер зарплаты от доплат, избежав манипуляций с обеспечением минимальной зарплаты.

Кроме того, профсоюзы требуют освободить от налогообложения часть заработной платы в рамках прожиточного минимума.

Ранее мы писали, сколько денег получат работники с минимальной зарплатой с 1 сентября 2025 года. Речь идет о гарантированном государством самом низком уровне оплаты труда.

Также мы рассказывали, что в августе работникам должны индексировать зарплату. В случае нарушения соответствующего требования по осовремениванию выплат — предусмотрены штрафы.






