Минимальная зарплата в 2026 году — профсоюзы озвучили новые предложения

Деньги и кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В конце июля 2025 года состоялось заседание Совместного представительского органа объединений профсоюзов, где одобрили предложения к законопроекту "О Госбюджете-2026". Требования относительно нового уровня прожиточного минимума и минимальной заработной платы уже передали на рассмотрение Министерству финансов Украины.



Об этом говорится в соответствующем решении Профсоюзов от 22 июля 2025 года.

Новый уровень прожиточного минимума

Как отмечается, среди основных предложений пересмотр уровня прожиточного минимума. Его просят установить с января 2026 года на таком уровне:

8,62 тыс. грн — на одного человека в расчете за месяц;

7,74 тыс. грн — на детей до шести лет;

9,79 тыс. грн — на детей от шести до 18 лет;

11,67 тыс. грн — для трудоспособных лиц;

7,32 тыс. грн — для нетрудоспособных лиц.

Новый уровень минимальной зарплаты

Согласно документу, профсоюзы предлагают установить новый уровень минимальной заработной платы с 1 января 2026 года на уровне не ниже:

50% от прогнозируемой среднемесячной заработной платы (около 12,19 тыс. грн);

фактического уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

При этом при условии роста инфляции или средней заработной платы необходимо предусмотреть автоматическое повышение минимальной заработной платы.

Осуществление индексации доходов и оплаты труда

В законопроекте по бюджету на следующий год профсоюзы также просят предусмотреть осуществление:

полноценной индексации доходов в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения";

установление размера оклада по первому тарифному разряду Единой тарифной сетки на уровне минималки, однако не ниже уровня фактического прожиточного минимума;

полного финансирования гарантий в оплате труда работников бюджетной сферы;

системной реформы оплаты труда в бюджетной и государственной сфере с прозрачным соотношением зарплат между должностями разного уровня.

Минималка без включения доплат и надбавок

Также профсоюзы предлагают внести изменения в закон "Об оплате труда" в вопросе неучета некоторых сумм доплат и надбавок. А именно:

стимулирующие и компенсационные выплаты;

надбавки и доплаты, не связанные с выполнением норм труда;

повышений окладов.

Такой подход позволит отделить чистый размер зарплаты от доплат, избежав манипуляций с обеспечением минимальной зарплаты.

Кроме того, профсоюзы требуют освободить от налогообложения часть заработной платы в рамках прожиточного минимума.

