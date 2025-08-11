Минимальная зарплата в 2026 году — профсоюзы озвучили новые предложения

Минимальная зарплата в Украине — как может измениться в 2026 году
В конце июля 2025 года состоялось заседание Совместного представительского органа объединений профсоюзов, где одобрили предложения к законопроекту "О Госбюджете-2026". Требования относительно нового уровня прожиточного минимума и минимальной заработной платы уже передали на рассмотрение Министерству финансов Украины.
Об этом говорится в соответствующем решении Профсоюзов от 22 июля 2025 года.
Новый уровень прожиточного минимума
Как отмечается, среди основных предложений пересмотр уровня прожиточного минимума. Его просят установить с января 2026 года на таком уровне:
- 8,62 тыс. грн — на одного человека в расчете за месяц;
- 7,74 тыс. грн — на детей до шести лет;
- 9,79 тыс. грн — на детей от шести до 18 лет;
- 11,67 тыс. грн — для трудоспособных лиц;
- 7,32 тыс. грн — для нетрудоспособных лиц.
Новый уровень минимальной зарплаты
Согласно документу, профсоюзы предлагают установить новый уровень минимальной заработной платы с 1 января 2026 года на уровне не ниже:
- 50% от прогнозируемой среднемесячной заработной платы (около 12,19 тыс. грн);
- фактического уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц.
При этом при условии роста инфляции или средней заработной платы необходимо предусмотреть автоматическое повышение минимальной заработной платы.
Осуществление индексации доходов и оплаты труда
В законопроекте по бюджету на следующий год профсоюзы также просят предусмотреть осуществление:
- полноценной индексации доходов в соответствии с законом "Об индексации денежных доходов населения";
- установление размера оклада по первому тарифному разряду Единой тарифной сетки на уровне минималки, однако не ниже уровня фактического прожиточного минимума;
- полного финансирования гарантий в оплате труда работников бюджетной сферы;
- системной реформы оплаты труда в бюджетной и государственной сфере с прозрачным соотношением зарплат между должностями разного уровня.
Минималка без включения доплат и надбавок
Также профсоюзы предлагают внести изменения в закон "Об оплате труда" в вопросе неучета некоторых сумм доплат и надбавок. А именно:
- стимулирующие и компенсационные выплаты;
- надбавки и доплаты, не связанные с выполнением норм труда;
- повышений окладов.
Такой подход позволит отделить чистый размер зарплаты от доплат, избежав манипуляций с обеспечением минимальной зарплаты.
Кроме того, профсоюзы требуют освободить от налогообложения часть заработной платы в рамках прожиточного минимума.
Ранее мы писали, сколько денег получат работники с минимальной зарплатой с 1 сентября 2025 года. Речь идет о гарантированном государством самом низком уровне оплаты труда.
Также мы рассказывали, что в августе работникам должны индексировать зарплату. В случае нарушения соответствующего требования по осовремениванию выплат — предусмотрены штрафы.
