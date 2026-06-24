Стартовала запись на выплату 10 800 грн: кто получит помощь

Женщина с подростком и компьютером, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

В июне 2026 года в одной из областей открылась онлайн-регистрация на получение денежной помощи в размере 10 800 грн от благотворительного фонда "Стабилизейшен Суппорт Сервисез" (SSS). Право на ее получение имеют украинцы, пострадавшие от войны и испытывающие острую потребность в финансовой поддержке.

О том, кто и где сможет оформить выплаты от фонда, сообщают Новини.LIVE.

Кому доступна денежная помощь в размере 10 800 грн в июне

В рамках проекта "Подготовка, защита и устойчивость: инициатива по подготовке к зиме и реагированию в прифронтовых громадах" украинцы, пострадавшие от негативных последствий войны и имеющие высокие гуманитарные потребности, смогут подать заявку на регистрацию для получения унифицированной денежной помощи. На этот раз выплаты доступны в Михайловской громаде Запорожской области.

Украинская благотворительная организация "Стабилизейшен Суппорт Сервисез", которая с 2015 года помогает преодолевать социальные последствия войны, активно поддерживает граждан, которые в этом нуждаются больше всего.

Обратиться за выплатами смогут домохозяйства, если соблюдут следующие условия:

проживание в Михайловской громаде;

пострадали от негативных последствий войны;

имеют высокие гуманитарные потребности;

соответствуют критериям проекта.

При отборе граждан для оказания помощи будет уделяться внимание наличию факторов уязвимости. Речь идет о следующих категориях:

Люди старше 60 лет; Граждане с I–III группой инвалидности; Люди с тяжелыми/хроническими заболеваниями; Одинокие родители или опекуны с детьми; Семьи с детьми; Домохозяйства с низким уровнем дохода.

Размер финансовой помощи и порядок подачи заявки

Согласно условиям программы фонда "Стабилизейшен Суппорт Сервисез", граждане смогут получить помощь в размере 10 800 грн на одного человека единовременным платежом из расчета 1 800 грн в месяц в течение шести месяцев.

Для предварительной регистрации на получение денежной помощи нужно заполнить специальную анкету. После этого участников могут пригласить для основной регистрации.

"После сбора заявок будет проведен предварительный отбор по критериям программы и скоринговой матрице. Потенциальных участников могут пригласить на основную регистрацию в громаде. Указывайте актуальный номер телефона для дальнейшей связи.

Заполнение анкеты не гарантирует получение денежной помощи", — добавили организаторы.

Программа реализуется совместно с CARE Deutschland e.V. ("CARE DE") при финансовой поддержке Danida.

Ранее Новини.LIVE сообщали, кто получит денежную помощь от Эстонии. Реализация программы охватит одну из громад Харьковской области. Выплаты будут предоставлены для поддержки уязвимых домохозяйств, пострадавших от войны. Средства можно будет использовать, в частности, на птицеводство, кролиководство, производство продуктов питания. Сумма выплаты будет колебаться от 29 000 до 42 000 грн.

Еще Новини.LIVE сообщали, что в июне этого года в одном из украинских регионов некоторым гражданам будет доступна помощь от США. Согласно ей, будут предоставлены выплаты на развитие бизнеса в размере до 4 100 евро. Жители имеют право подавать заявки, составив предварительный финансовый план.