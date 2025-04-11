Китай отказывается от экспорта американской нефти — что происходит с ценами

Нефтепровод. Фото: Reuters

Китай практически прекратил поставлять нефть из Соединенных Штатов Америки. Все из-за тарифной войны, которая вспыхнула между крупнейшим производителем и крупнейшим импортером "черного золота".

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Экспорт нефти из США в Китай — что изменилось

По мнению экспертов, существует большая вероятность того, что нефть из США в Китай вообще не будет экспортироваться, однако объемы ресурса, который получает Пекин, не являются критически важными для страны. Так, по данным аналитической компании Vortexa, объем сырой нефти из США в первые месяцы этого года были на уровне 1% от общего объема китайского импорта. Однако ситуация с экспортом нефти свидетельствует, что Китай и США серьезно настроены разорвать торговые отношения.

В Офисе торгового представителя США посчитали, что по итогам 2024 года страна экспортировала в Китай товаров на 143,5 млрд долл., а импортировала — на 438,9 млрд долл. Что касается нефти, то американские поставки постепенно росли, однако с началом 2025 года начали сокращаться, когда президент Дональд Трамп повысил пошлины на импорт товаров из Китая, а в Пекине ответили своими пошлинами.

Торговая война между Вашингтоном и Пекином, как пишут журналисты, "ударила" по ценам на нефть. Так, 10 апреля нефть американской марки WTI стала дешевле на 2,28 долл. за баррель, а эталонный сорт Brent потерял 2,15 долл. за баррель.

"Это делает использование американской сырой нефти неэкономичным для китайских нефтепереработчиков", — сказал руководитель отдела анализа APAC компании Vortexa Айван Мэтьюз.

Торговая война между США и Китаем

11 апреля стало известно, что Китай повысит тарифы на все американские товары с 84% до 125%. Это ответ на повышение пошлин со стороны США.

При этом в Пекине отметили, что это последнее изменение в тарифах: власть больше не будет реагировать на действия президента Соединенных Штатов Дональда Трампа. А лидер Китая Си Цзиньпин предложил Европе объединиться и совместно противостоять американским пошлинам.

Напомним, что на глобальных финансовых рынках вспыхнул кризис. Так биржи отреагировали на решение хозяина Белого дома Дональда Трампа ввести торговые пошлины.

Также мы рассказывали, что Брюссель действительно может углубить экономические связи с Пекином на фоне растущего тарифного давления со стороны США. Об этом может свидетельствовать запланированный визит высокопоставленных чиновников ЕС в Китай.