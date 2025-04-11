Китай відмовляється від експорту американської нафти — що відбувається з цінами

Нафтопровід. Фото: Reuters

Китай практично припинив постачати нафту зі Сполучених Штатів Америки. Усе через тарифну війну, яка спалахнула між найбільшим виробником та імпортером "чорного золота".

Про це пише агентство Bloomberg.

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Експорт нафти з США до Китаю — що змінилося

На думку експертів, існує велика ймовірність того, що нафта із США до Китаю взагалі не експортуватиметься, однак обсяги ресурсу, який отримує Пекін, не є критично важливими для країни. Так, за даними аналітичної компанії Vortexa, обсяг сирої нафти зі США в перші місяці цього року були на рівні 1% від загального обсягу китайського імпорту. Однак ситуація з експортом нафти свідчить, що Китай та США серйозно налаштовані розірвати торговельні відносини.

В Офісі торгового представника США порахували, що за підсумками 2024 року країна експортувала в Китай товарів на 143,5 млрд дол., а імпортувала — на 438,9 млрд дол. Щодо нафти, то американські поставки поступово зростали, однак з початком 2025 року почали скорочуватися, коли президент Дональд Трамп підвищив мита на імпорт товарів з Китаю, а в Пекіні відповіли своїми митами.

Торговельна війна між Вашингтоном та Пекіном, як пишуть журналісти, "вдарила" по цінах на нафту. Так, 10 квітня нафта американської марки WTI стала дешевшою на 2,28 дол. за барель, а еталонний сорт Brent втратив 2,15 дол. за барель.

"Це робить використання американської сирої нафти неекономічним для китайських нафтопереробників", — сказав керівник відділу аналізу APAC компанії Vortexa Айван Метьюз.

Торговельна війна між США та Китаєм

11 квітня стало відомо, що Китай підвищить тарифи на усі американські товари з 84% до 125%. Це відповідь на підвищення мит з боку США.

При цьому в Пекіні зауважили, що це остання зміна у тарифах: влада більше не реагуватиме на дії президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. А лідер Китаю Сі Цзіньпін запропонував Європі об'єднатися та спільно протистояти американським митам.

Нагадаємо, що на глобальних фінансових ринках спалахнула криза. Так, біржі відреагували на рішення господаря Білого дому Дональда Трампа запровадила торговельні мита.

Також ми розповідали, що Брюссель дійсно може поглибити економічні зв'язки з Пекіном на тлі зростаючого тарифного тиску з боку США. Про це може свідчити запланований візит високопоставлених чиновників ЄС до Китаю.