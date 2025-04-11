Китай відповідає Трампу: мита на товари США зростають до 125%

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Торговельна напруга між США та Китаєм сягнула нової вершини. Із 12 квітня Китай підвищує тарифи на всі американські товари — з 84% до 125%. Про це повідомило Міністерство фінансів КНР із посиланням на внутрішнє рішення уряду. Пекін офіційно заявив, що це — дзеркальна відповідь на підвищення мит, яке нещодавно ініціював Дональд Трамп після повернення до Білого дому.

Яку пише агентство Bloomberg, китайське Міністерство фінансів зазначило, що цей крок став відповіддю на чергове підвищення тарифів з боку президента США Дональда Трампа.

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У Пекіні також заявили, що не реагуватимуть на подальші підвищення американських тарифів на китайську продукцію.

"З огляду на те, що більше не існує жодної можливості прийняття ринком американських товарів, експортованих до Китаю за нинішніх рівнів тарифів, якщо американська сторона згодом продовжить запроваджувати мита на китайські товари, що експортуються до США, китайська сторона не звертатиме на це жодної уваги", — йдеться в заяві міністерства.

Своєю чергою лідер КНР Сі Цзіньпін закликав Євросоюз "разом протистояти" американським митам.

"КНР Китай та ЄС мають разом протистояти односторонньому залякуванню для захисту своїх інтересів та міжнародних правил. У тарифних війнах немає переможців, йти проти миру означає ізолювати себе", — наголосив він.

Мита Трампа: агресивна стратегія "Америка передусім"

Ще з початку року президент США розгорнув повномасштабний наступ у сфері міжнародної торгівлі. Спочатку мита у 20% були накладені на увесь китайський імпорт, а згодом з’явилися нові — більш агресивні заходи:

25% на імпортні автомобілі;

високі тарифи на сталь і алюміній;

погрози тарифами проти Канади та Мексики;

окреме мито у 20% на китайські товари, пов’язані з фентанілом.

З 9 квітня мита на китайський імпорт були підвищені з 84% до 125%. У сукупності з фентаніловими митами фактична ставка США на товари з Китаю досягає 145%.

Ці дії викликали гостру реакцію Пекіна. Адже США фактично закривають доступ китайського експорту до свого ринку.

Наслідки: що це означає для світу

Поточна фаза торговельної війни загрожує не лише двостороннім відносинам США та Китаю. Усе частіше експерти говорять про можливу рецесію у країнах, залежних від глобального експорту, а також:

зростання цін на споживчі товари у США через обмеження імпорту;

падіння попиту на американську продукцію на ключових ринках;

переорієнтацію Китаю на інші країни, зокрема ЄС, Бразилію, Індію.

До того ж, глобальні ланцюги постачання, в яких США і Китай — ключові гравці, можуть бути суттєво дестабілізовані. Ситуація вже викликає нервовість на фондових ринках — інвестори остерігаються нової хвилі невизначеності.

Раніше стало відомо, що Брюссель розглядає можливість поглиблення зв'язків з Пекіном на тлі зростаючого тарифного тиску з боку Дональда Трампа, про що свідчить запланований візит високопоставлених чиновників ЄС до Китаю для зустрічі з Сі Цзіньпіном. Очікується, що сторони обговорять питання економічної співпраці та можливі наслідки американських тарифів.

Зазначимо також, Дональд Трамп зробив зневажливі коментарі щодо держав, зацікавлених в укладенні торговельних угод з його країною. Він заявив, що ці країни надзвичайно прагнуть досягти домовленостей з Америкою і готові на все заради цього. Таким чином, Трамп підкреслив, на його думку, сильну позицію США в міжнародних торговельних переговорах.