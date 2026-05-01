Главная Финансы Более 7 млрд грн "национального кэшбэка" выплатили украинцам

Дата публикации 1 мая 2026 17:58
Презентация достижений программы "Национальный кэшбек". Фото: Новини.LIVE

Украинцам выплатили более 7 миллиардов гривен в рамках государственной программы "Национальный кэшбек". Большинство потратило средства на оплату коммунальных услуг. В рамках проекта отечественный бизнес получил не менее 20 миллиардов выручки.

Журналисты Новини.LIVE побывали на презентации результатов исследования фукционирования программы.

67% опрошенных украинцев пользуются "Национальным кэшбеком"

Министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев заявил, что благодаря программе продажи украинских товаров выросли на 7-9%, что дало не менее 20 миллиардов гривен дополнительной выручки.

Также 41% украинцев начали больше покупать продукцию отечественного производства. Среди ключевых факторов — финансовый стимул и простая идентификация украинских товаров.

Согласно исследованию, 67% опрошенных украинцев пользуются "Национальным кэшбеком", и 95% из них оценивают программу положительно или нейтрально.

Также программа имеет четкий социальный фокус. Большинство ее пользователей, а именно 63% — это люди с семейным доходом до 40 тысяч гривен, которые используют кэшбек как инструмент экономии. Среди ключевых категорий расходов для накопления кэшбека — продукты питания, лекарства и товары первой необходимости.

"Сегодня "Национальный кэшбек" — это эффективный инструмент создания спроса на украинское, которым пользуются почти 4,8 миллиона граждан ежемесячно. Недавний переход к дифференцированным ставкам от 5% до 15% позволяет нам направлять государственную поддержку именно в те категории товаров, где импорт наиболее агрессивный, не увеличивая при этом общие расходы программы", — подчеркнул министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев.

Среди категорий расходования накоплений по программе "Национальный кэшбек" первенство за коммунальными услугами — 70% начислений.

Анна Сирык - Журналистка
Анна Сирык
