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Главная Финансы Не только за выслугу лет: какие пенсии предусмотренны для военных

Не только за выслугу лет: какие пенсии предусмотренны для военных

Ua ru
7 ноября 2026 09:55
Какие пенсии могут получать военнослужащие после завершения службы: виды выплат и основания Генштаб
Военные идут с боевого задания. Фото: Генштаб

Военнослужащие по окончании службы могут претендовать на пенсионное обеспечение. Украинское законодательство предусматривает несколько видов военных пенсий. Условия их назначения различаются и зависят от продолжительности службы, оснований увольнения, а также причин и обстоятельств установления инвалидности. Сам факт прохождения военной службы не гарантирует автоматического назначения пенсии.

Об этом сообщил Донецкий областной ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" предусматривает несколько видов пенсий. Основными из них являются пенсия за выслугу лет и пенсия по инвалидности.

Пенсия за выслугу лет

Этот вид пенсии предназначен для военнослужащих, имеющих необходимый стаж службы и выполняющих другие установленные законом условия.

Право на такую пенсию имеют военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. При этом военнослужащие срочной службы не относятся к этой категории.

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При назначении пенсии учитываются не только годы пребывания в армии. Закон также позволяет зачитывать отдельные периоды службы в других силовых структурах и правоохранительных органах.

Пенсия по инвалидности

Пенсию по инвалидности могут получать военнослужащие и другие лица, имеющие право на пенсионное обеспечение в соответствии с данным законом.

Для назначения выплаты недостаточно одного лишь установления инвалидности. Важное значение имеют причины ее возникновения, обстоятельства, при которых она наступила, и соответствие другим законодательным требованиям.

Что нужно знать о военных пенсиях

Пенсия за выслугу лет и пенсия по инвалидности назначаются по разным правилам. Поэтому прохождение военной службы или установление инвалидности само по себе не дает автоматического права на пенсионные выплаты.

Основные требования к военному пенсионному обеспечению определены Законом Украины № 2262-XII. Именно этот нормативный акт устанавливает, кто может получить пенсию после службы и при каких условиях оформляются соответствующие выплаты.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменится пенсионная надбавка для ветеранов в 2027 году. Перерасчет предусмотрен в случае утверждения нового прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, заложенного в проекте государственного бюджета. Если этот показатель будет утвержден, пенсионная доплата для участников боевых действий составит 719,50 гривен в месяц.

Также Новини.LIVE писали, как ветеранам получить компенсацию за отдых. Чтобы воспользоваться программой, нужно выбрать учреждение, подать заявление и согласовать оплату. Размер компенсации составляет до 15 000 гривен на каждого члена семьи отдельно.

пенсии ветераны УБД социальная защита выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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