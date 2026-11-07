Военные идут с боевого задания. Фото: Генштаб

Военнослужащие по окончании службы могут претендовать на пенсионное обеспечение. Украинское законодательство предусматривает несколько видов военных пенсий. Условия их назначения различаются и зависят от продолжительности службы, оснований увольнения, а также причин и обстоятельств установления инвалидности. Сам факт прохождения военной службы не гарантирует автоматического назначения пенсии.

Об этом сообщил Донецкий областной ТЦК и СП, передают Новини.LIVE.

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Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц" предусматривает несколько видов пенсий. Основными из них являются пенсия за выслугу лет и пенсия по инвалидности.

Пенсия за выслугу лет

Этот вид пенсии предназначен для военнослужащих, имеющих необходимый стаж службы и выполняющих другие установленные законом условия.

Право на такую пенсию имеют военнослужащие рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава. При этом военнослужащие срочной службы не относятся к этой категории.

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При назначении пенсии учитываются не только годы пребывания в армии. Закон также позволяет зачитывать отдельные периоды службы в других силовых структурах и правоохранительных органах.

Пенсия по инвалидности

Пенсию по инвалидности могут получать военнослужащие и другие лица, имеющие право на пенсионное обеспечение в соответствии с данным законом.

Для назначения выплаты недостаточно одного лишь установления инвалидности. Важное значение имеют причины ее возникновения, обстоятельства, при которых она наступила, и соответствие другим законодательным требованиям.

Что нужно знать о военных пенсиях

Пенсия за выслугу лет и пенсия по инвалидности назначаются по разным правилам. Поэтому прохождение военной службы или установление инвалидности само по себе не дает автоматического права на пенсионные выплаты.

Основные требования к военному пенсионному обеспечению определены Законом Украины № 2262-XII. Именно этот нормативный акт устанавливает, кто может получить пенсию после службы и при каких условиях оформляются соответствующие выплаты.

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