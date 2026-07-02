Средняя зарплата выросла: где в Украине платят 47 000 грн
Государственная служба статистики отмечает положительную динамику в вопросе роста средней заработной платы в Украине. По итогам мая 2026 года этот показатель вырос на 1,5% — до почти 31 000 грн.
Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на данные Госстата.
Как изменилась ситуация в Украине с уровнем зарплат
По информации статистического ведомства, в мае этого года средняя зарплата штатных работников в стране выросла до 30 961 грн, тогда как в апреле она составляла 30 515 грн.
- Сферы с положительной динамикой доходов
Наиболее стремительный рост доходов наблюдался сразу в нескольких сферах:
- промышленность;
- логистика;
- финансовый сектор;
- сфера информации и телекоммуникаций;
- отдельных сегментах сферы услуг.
В частности, в мае лидировали по уровню заработной платы работники ІТ-сферы. Такие специалисты в среднем зарабатывали 76 990 грн в месяц.
В то же время самый низкий уровень оплаты труда был зафиксирован в сфере здравоохранения и социальной помощи — 21 550 грн.
- Регионы с самыми высокими и самыми низкими зарплатами
В региональном разрезе самый высокий уровень заработной платы фиксируется в столице Украины. В мае в Киеве средняя зарплата достигла 47 120 грн. Далее по уровню доходов следует столичный регион с показателем 32 370 грн.
Меньше всего в среднем платят работникам в следующих областях:
- Черновицкая область — 22 350 грн;
- Кировоградская область — 22 340 грн.
В Госстате также обнародовали уровень задолженности по заработной плате в Украине по состоянию на начало лета 2026 года. Согласно этим данным, общая сумма задолженности по выплате зарплаты составила 3,8 млрд грн.
Другие данные по зарплатам в Украине
В то же время данные о средней зарплате, которые регулярно публикуют Пенсионный фонд и кадровые порталы, несколько иные.
В частности, ПФУ, который определяет уровень средней зарплаты, с которой фактически уплачены страховые взносы и которую он использует для расчета пенсии, составляет 23 220 грн.
В свою очередь, сайты по поиску работы, в частности Робота.ua, указывают уровень зарплаты в вакансиях на уровне 27 336 грн. В Киеве медианный доход оценивается в 35 120 грн.
Еще Новини.LIVE сообщали, что в Украине средняя зарплата некоторых работников выросла до более чем 70 000 грн в июне. В частности, это продиктовано нехваткой узкопрофильных специалистов. Некоторые работодатели повысили зарплаты на 15–56% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
Ранее Новини.LIVE писали, что на рынке труда компании чаще предлагают работу и высокую заработную плату людям с инвалидностью. По некоторым вакансиям оплата труда превышает среднерыночную сумму. В частности, на самые высокие зарплаты могут рассчитывать штукатуры. Им гарантируют зарплату в 80 000 грн, тогда как на рынке в среднем предлагают 65 000 грн.
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