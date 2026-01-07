Послевоенное восстановление Украины — что может означать участие BlackRock в проекте

Офис BlackRock в Сан-Франциско. Фото: Reuters

Специальный посланник президента США Стив Уиткофф во время пресс-конференции после встречи "Коалиции желающих" в Париже 6 января анонсировал проект послевоенного восстановления Украины, к которому привлечена компания BlackRock и ее руководитель Ларри Финк. Главной идеей проекта представитель Белого дома является создание условий и рабочих мест для украинцев, которые возвращают после войны.

Новини.LIVE рассказывают подробнее об анонсированном Соединенными Штатами плане и его участниках.

Что известно о проекте послевоенного восстановления Украины

"Мы работаем с BlackRock над проектом для будущего Украины. Его цель — создать условия, при которых люди, которые возвращаются после войны, могут найти работу дома. Мы считаем этот проект чрезвычайно важным для украинского народа", — сказал Уиткофф в Париже.

В то же время Владимир Зеленский, отвечая на вопрос Новини.LIVE об участии США в экономическом восстановлении Украины, рассказал, что сейчас готовится ряд документов под общим названием "Процветающая Украина".

"Это восстановление рабочих мест, восстановление жизни в Украине. Мы много этому уделили внимания, и президент Трамп фокусируется на этом. Он считает, что это задача номер один для того, чтобы были рабочие места в Украине. Мы проговаривали, какая средняя заработная плата украинцев. Чтобы заработная плата была утроена", — подчеркнул он.

По словам Зеленского, на переговорах с американцами также обсуждалась необходимость средств на восстановление Украины.

"Это должны быть серьезные деньги, чтобы люди возвращались на именно эти рабочие места и заработные платы", — добавил президент.

Зеленский отметил, что Белый дом хочет достичь процветания украинцев, привлекая американский бизнес, для которого, как и для европейцев, будут созданы специальные условия в Украине.

На Правительственном портале сообщалось о рабочей встрече, которую провела премьер-министр Украины Юлия Свириденко с представителями президента США Джареда Кушнера и Стивена Уиткоффа, президента Всемирного банка Аджая Банги и генерального директора BlackRock Ларри Финка.

"Украинская команда готова работать так же интенсивно, как и наши американские партнеры. Экономические планы имеют все шансы на успешную реализацию, если вступят в силу железобетонные гарантии безопасности, о которых заявили представители США на встрече", — заявила Свириденко по итогам встречи.

Американские официальные лица ранее анонимно также подтвердили изданию "Суспільне", что BlackRock и Всемирный банк работают pro bono над финансовыми аспектами восстановления Украины, включая использование замороженных российских активов, финансирование реконструкции, компенсацию жертвам войны и долгосрочную экономическую устойчивость, как сообщало издание. Европейские правительства при этом заявили о сильной финансовой поддержке.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы, ассоциированный эксперт CASE Украина Олег Гетман в эфире Ранок.LIVE, комментируя заявление Виткоффа по проекту послевоенного восстановления Украины и в частности его участников, рассказал, что BlackRock — это действительно очень мощная компания, которая заслужила высокий авторитет не международном рынке и обладает огромными активами, которые даже превышают суммарный ВВП Великобритании и Германии.

Переговоры с ней ведутся уже около года, и компания, по словам эксперта, определенно будет готова инвестировать в Украину после приостановления или замораживания военных действий.

"Для инвесторов в Украине есть очень много интересных направлений. Прежде всего это военная промышленность, которая теперь является одной из наших самых инновационных отраслей. Безусловно это также наши полезные ископаемые, аграрная сфера и т.д.", — подчеркнул Гетман.

Экономист добавил, что инвесторы и сейчас понемногу вкладывают средства в Украину, но будут инвестировать "бешеными объемами", как только война остановится и будут обеспечены определенные гарантии.

Что известно о компании BlackRock

По данным из открытых источников, BlackRock, которая, по словам Виткоффа привлечена к проекту послевоенного восстановления Украины, считается одной из самых влиятельных компаний мира, которая оперирует триллионами долларов.

Компания, как говорится на ее официальном сайте, была основана в 1988 году восемью партнерами во главе с Лоуренсом Финком и сначала входила в состав Blackstone Group. В 1992 году она была перерегистрирована как корпорация BlackRock и стала публичным предприятием.

Главное о BlackRock:

покрытие — штаб-квартира в Нью-Йорке + 70 офисов в 30 странах и клиенты в 100 странах;

активы по состоянию на 2025 год — 12,5 триллиона долларов.

В прошлом году BlackRock занимала 210 место в списке Fortune 500 крупнейших корпораций США по доходам.

Кто такой Ларри Финк

Соучредитель, председатель правления и CEO BlackRock родился в 1952 году в США. Как говорится на сайте компании, Финк получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе (UCLA) в 1976 году и степень бакалавра в UCLA в 1974 году.

До основания BlackRock в 1988 году г-н Финк был членом руководящего комитета и управляющим директором The First Boston Corporation.

В профиле Ларри Финка отмечается, что именно под его руководством BlackRock превратилась в мирового лидера в области инвестиционных и технологических решений.

"Миссия BlackRock заключается в том, чтобы помочь нашим клиентам строить лучшее финансовое будущее, и фирме доверяют управлять большим количеством денег, чем любой другой инвестиционной компании в мире", — отмечают в компании.

Ларри Финк также входит в состав советов Музея современного искусства и Института Аспена, в Консультативный совет Школы экономики и менеджмента Университета Цинхуа в Пекине и в Исполнительный комитет Партнерства для города Нью-Йорк.

Успешные кейсы BlackRock

Одним из ключевых и первых достижений BlackRock является создание платформы Aladdin для управления портфелями и рисками, отмечается в обзоре от специалистов Cryptology Key. Она была создана в 1999 году как внутренняя система BlackRock, но быстро стала глобальным инструментом, которым пользуются крупнейшие в мире финансовые учреждения, включая центральные банки и инвестиционные фонды.

Компания имеет доли в 99% крупнейших корпораций мира — Apple,

Microsoft, Amazon, Tesla и др.

Портфолио BlackRock. Графика: FinFab, соцсеть Х.

Еще одним поворотным моментом, который привел BlackRock к статусу глобального лидера, стала сделка 2006 года по приобретению Merrill Lynch Investment Managers — шаг, который существенно расширил масштабы бизнеса и закрепил компанию среди ведущих мировых управляющих активами.

Однако настоящий перелом траектории развития произошел в 2009 году, когда BlackRock поглотила Barclays Global Investors вместе с брендом iShares, крупнейшим на тот момент провайдером ETF-фондов в мире. Именно эта сделка превратила BlackRock в безоговорочного лидера глобального рынка управления капиталом.

После финансового кризиса 2008 года роль компании вышла далеко за пределы классического инвестиционного менеджмента. Федеральная резервная система США и американское правительство привлекли BlackRock к управлению токсичными и проблемными активами, выкупленными для стабилизации финансовой системы.

Такое сотрудничество не только укрепило позиции компании, но и сформировало ее имидж как ключевого эксперта в сфере управления финансовыми рисками и кризисного консалтинга на государственном уровне.

Компания постоянно расширяет свое присутствие в новых секторах, включая финтех и ИИ, а также усиливает свое влияние на мировую экономику, работая с правительствами и крупнейшими корпорациями мира.

